Womit beschäftigt sich William Kentridge in seiner Kunst: A. Mensch und Maschine, B. Kaffee und Bohne oder C. Himmel und Hölle?" Mit diesen Fragen, die sich auf der Rückseite einer Karte des Liebieghauses in Frankfurt anlässlich der dort ausgestellten Retrospektive Kentridges finden, ist der Besucher nicht nur in der Hölle des allgegenwärtigen Werbesprechs gelandet, sondern, ganz nebenbei und völlig unbeabsichtigt, vor die recht komplexe Frage gestellt, ob sich das, was einen Künstler generell und William Kentridge im Speziellen umtreibt, tatsächlich mit einem Kreuzchen entscheiden lässt.

Immer noch auf Hochtouren laufende Quizsendungen trainieren uns täglich darauf, von drei, maximal vier vorgegebenen Antworten eine passende herauszusuchen, sodass wir gar nicht mehr darauf kommen, vielleicht einmal mehrere, sich oft auf den ersten Blick sogar widersprechende Möglichkeiten auszuwählen. Auch das vom Liebieghaus beauftragte Werbeteam schrumpft auf geradezu groteske Weise das zusammen, was seine KuratorInnen zuvor mit genialem Feingefühl inszeniert haben. Nein, und ich muss es einfach gleich an dieser Stelle und aus gegebenem Anlass sagen: Werbung ist nicht nur eine Pest, die wir irgendwie in allen Bereichen hinnehmen, weil sie eben Geld generiert, nein, Werbung macht oft genau das zunichte, was zuvor als Denkmöglichkeit ins Leben gerufen wurde. Es sei denn ... Ja, es sei denn, dass eben genau das, was im Ausstellungsraum geschieht, so überwältigend ist, dass die ihm angegliederten Verwertungsversuche in ihrer ganzen Jämmerlichkeit offensichtlich werden. Wer Kentridges Ausstellung gesehen hat, wird nämlich ohne Zögern antworten: "Ja, Himmel und Hölle! Ja, Mensch und Maschine! Ja, Kaffee und Bohne! Vor allen Dingen aber ja, ja und nochmals ja zu dem, was zwischen diesen Komposita existiert und sich weder zum einen noch zum anderen hin auflösen lässt."

So schließt die missglückte Eigenwerbung an das an, was man in Besprechungen lesen, in Features hören und in Filmbeiträgen sehen konnte: eine Welle der Begeisterung, die oft jedoch genau das verfehlte, was für mich den Grundgedanken, mehr noch das Grundgefühl dieser Ausstellung ausmachte, dass sich ihr Thema, der viel beschworene Content, einfach nicht benennen lassen will. Offensichtlich hat Kentridge Themen, doch sein Umgang mit ihnen findet auf eine so assoziationsreiche und spielerische Weise statt, dass oft nichts eindeutig Greifbares von ihnen übrig bleibt. Obwohl er sich schon bedingt durch seine Biografie – Südafrikaner, Jahrgang 1955, Sohn eines Anwaltsehepaars, das sich für die Rechte der Schwarzen einsetzte – immer wieder intensiv mit der Geschichte seines Landes auseinandersetzte, lassen sich seine Werke nie auf das reduzieren, was man landläufig eine "Aussage" nennt. Vielmehr versteht er es, das Ausgesagte in den Raum zwischen Exponat und Betrachter zu verlagern.

In einer Aufhebung üblicher Distanz hat man somit als Betrachter das Gefühl, alles befinde sich in einer permanenten Bewegung, die einen erfasst und nach Möglichkeiten der Veränderung befragt. Die Maschine, auch wenn sie ihre Herkunft nie verleugnen kann, ist bei Kentridge nicht länger nur Instrument der Macht, das den Menschen in die Bahnen seiner Repetitionen zwingt, sondern Spielwerk, das aus seiner Bewegung heraus Klänge und Bilder erzeugt, die es für einen Moment umkreisen, um wieder in ihm zu verschwinden.

Nachdem ich, teilweise mehrfach, durch die 27 Räume gegangen war und dort unzählige Zeichnungen, Bilder, Skizzen, Collagen, Textfragmente, Skulpturen, vor allem aber immer wieder Filme, Schattenspiele, Projektionen, selbstständig laufende, oft eigene Theaterstücke aufführende Maschinen gesehen und unterschiedlichste Musiken, Geräusche und Töne gehört hatte, war ich, anders als bei anderen Museumsbesuchen, keineswegs erschlagen oder erschöpft. Ganz im Gegenteil, ich war energetisch aufgeladen und wollte nichts anderes als nach Hause, um dort selbst zu zeichnen, zu schreiben und Töne zu produzieren, weil das, was im Liebieghaus von Kentridges Werk in einer nicht zu bewältigenden Retrospektive zusammengetragen und von der Bühnenbildnerin und Mitarbeiterin Kentridges, Sabine Theunissen, in Bezug und in Kontrast zu den vorwiegend antiken Exponaten der heimischen Sammlung gesetzt worden war, mich nicht einschüchterte oder sprachlos machte, da es trotz der überwältigenden Fülle und hohen Qualität eine durchlässige Transparenz aufwies, die meinen eigenen Schöpfungswillen in Gang setzte.

Zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren kam mir der Begriff des Gesamtkunstwerks wieder in den Sinn, den ich für mich als missglückten Versuch der Hochromantik zu den Akten gelegt hatte. Auch wenn es seitdem ähnliche Vorstöße gab, so dominiert doch mittlerweile das Fragmentarische und Unsystemische in der Kunst. Kentridges Stärke aber liegt darin, auch hier nicht das eine gegen das andere zu positionieren, sondern auf Grundlage wild wuchernder Ideen und hervorgeholter Fragmente und Skizzen eine Gesamtheit anzudeuten, die ein geschlossenes System à la Wagner niemals auch nur hätte streifen können, da dort Gesamtheit gleichzeitig Ausschluss und Verdrängung hieß, lediglich die Behauptung eines falschen Gesamten postuliert wurde, während Kentridge diesen Begriff nie erwähnt, jedoch einen Flickenteppich ausbreitet, durch dessen Lücken hindurch man sich tatsächlich eine Art Gesamtkunstwerk imaginieren könnte; ein Werk, das nicht statische Behauptung ist, sondern dialektischer Prozess, der durch eine in ihm selbst wirkende Negation in Bewegung gehalten wird.

Frank Witzel 63, bekam für seinen Roman "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969" (Matthes&Seitz) 2015 den Deutschen Buchpreis.

Die Gewaltexzesse der deutschen und südafrikanischen Geschichte etwa thematisiert Kentridge in seinen durch Film bewegten Zeichnungen mit einer Ästhetik der schattenspielhaften Märchenerzählung, und doch ging mir selten eine Dokumentation historischer Grausamkeiten so unter die Haut, eben gerade weil das Gezeigte nicht in die Falle des Dokumentarischen tappt und versucht, eine vermeintliche Authentizität herzustellen, die nichts anderes als verkitschte Distanzierung ausstellt, wie in den hilflosen Versuchen zu begutachten ist, die man im Fernsehen vorzeitig abschaltet. Während dort einem Dokumentarismus gehuldigt wird, der die Gegenwart nicht einbeziehen kann, weil sonst die hergestellte Illusion als gigantische Verdrängungsleistung erkennbar würde, zeigt Kentridge sich oft selbst beim Herstellungsprozess und macht diesen dadurch zum Thema. Dabei wählt er bewusst eine historische Bildersprache – neben der des Märchens die der frühen Filmkunst und des Theaters, dem der Menschen und dem der Puppen.

Das Liebieghaus wurde 1896 am Main in Frankfurt erbaut und beherbergt eine der größten europäischen Skulpturensammlungen. Die Umgebung dieser hochherrschaftlichen Villa, die man durch einen großzügigen Garten betritt, die versteckten Kammern und Stiegen, waren bei dieser Ausstellung Teil der Inszenierung. Manchmal verschwanden die Holztäfelungen in der Dunkelheit eigens konstruierter Räume, um dann wieder unabweisbar im Vordergrund zu stehen und Kentridges scheinbar nur provisorisch zusammengesteckten Pappfiguren, die zwischen den antiken Büsten und Torsi positioniert waren, eine weitere historische Ebene hinzuzufügen.

Wie könnte man diese Ebene benennen? Sobald man es zu formulieren versucht, entschwindet es einem. Man ahnt es im Betrachten, ist sich für einen Moment beinahe sicher, wird aber bereits im nächsten darauf hingewiesen, dass es doch so gar nicht sein kann. Der sogenannte Kunstgenuss ist hier nicht nur Wahrnehmung von Bewegung, sondern ein Erlebnis, in dem sich diese Bewegung auf das eigene Denken überträgt. Die Distanz zwischen Antike und Gegenwart, zwischen Deutschland und Südafrika, zwischen Werk und Betrachter wird aufgehoben, weil sie bis zur Schmerzgrenze deutlich hervorgehoben ist. Und nur so erkenne ich den Zerfall im ewigen Marmor, das Unzerstörbare im Pappdeckel, der sich bei noch genauerem Hinsehen als bemalte Bronze entpuppt, erkenne ich die Plumpheit im fein Ziselierten und die Anmut in einer riesigen Nase aus Pappmaché, die in einem halb offenen Raum einsam auf einem Gestell balanciert, bevor mich eine leer vor sich hinratternde Maschine erneut das Grauen und das Grinsen, und zwar immer beides gemeinsam, lehrt.