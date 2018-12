Am Freitag wird Angela Merkel zum letzten Mal als Vorsitzende der CDU zu ihrer Partei sprechen. Achtzehn Parteitagsreden hat sie seit dem Jahr 2000 gehalten, die erste noch als Bewerberin um das Amt an der Spitze der CDU. Zeit für einen Blick zurück. Denn an ihren Reden lässt sich die erstaunliche Linie ihrer Politik nachvollziehen.