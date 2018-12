Es ist kein schmuckvolles Haus, in dem Olaf Scholz in Altona wohnt. Von der Fassade bröckelt der Putz, die Seitenwand ist voller abgestorbener Efeuäste, die sich wie Spinnweben übers Gemäuer ziehen. Und jetzt prangen auch noch schwarze Farbflecken an den Mauern.

Laut Polizei haben in der Nacht auf den 30. November mindestens zehn vermummte, dunkel gekleidete Linksextremisten einen Anschlag auf das Mehrfamilienhaus verübt, in dem der Bundesfinanzminister und ehemalige Bürgermeister wohnt. Fünf Gläser, gefüllt mit Farbe, warfen sie an die Seitenwand, eines an die Frontfassade. Gegenüber von Scholz’ Wohnung steht ein Wachhaus der Polizei, ein kleiner Container, der nur besetzt ist, wenn der Politiker zu Hause ist. Ein Brandfleck erinnert daran, dass die Linksextremisten hier waren: Der Polizei zufolge zündeten sie einen Autoreifen an und lehnten ihn gegen das unbesetzte Häuschen (Scholz war auf dem G20-Gipfel in Buenos Aires). Eine Streife konnte den Brand löschen. Obwohl 30 Einsatzwagen ausschwärmten, entkamen die Täter unerkannt.

Der Anschlag auf Scholz’ Wohnung gehört inzwischen fast zur traurigen Normalität in Hamburg. Er ist nur ein weiterer Einschüchterungsversuch von Linksextremen gegen einen Politiker:

Im Dezember 2016 verübten Unbekannte einen Farbanschlag auf die Wohnung des SPD-Bundestagsabgeordneten Niels Annen.

Im März 2017 zündeten G20-Gegner einen leeren Polizeibus unweit der Wohnung von Scholz an, das Feuer griff auf ein anderes Fahrzeug und ein Gebäude über.

Im Januar attackierten Linksextreme das Büro der SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Michael Weinreich und Metin Hakverdi in Wilhelmsburg. Sie zertrümmerten Fensterscheiben und beschmierten die Fassade und Teile des Innenraums mit roter Lackfarbe.

Im März zerschlugen Linksextreme die Frontscheibe des Abgeordnetenbüros der Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) in Rothenburgsort.

Im Oktober beschmierten Angreifer das Haus der AfD-Politikerin Nicole Jordan, das vor dem Haus geparkte Auto einer Besucherin der Politikerin überschütteten sie ebenfalls mit Farbe.

Auch die privaten Wohnhäuser der Grünen-Politiker Anjes Tjarks, Katharina Fegebank und Till Steffen wurden schon attackiert. Die Auflistung ließe sich noch deutlich verlängern.