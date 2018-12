Wenn der Projektor rattert, ist es ein guter Tag für die Breitenseer Lichtspiele. Wenn nämlich niemand kommt, wird er erst gar nicht angeworfen. An diesem Novemberabend haben aber Besucher den Weg in das kleine Kino in Wien-Penzing gefunden. In den Vorraum schwappt der Ton von The Florida Project, einem US-Filmdrama, herüber. Anna Nitsch-Fitz könnte sich freuen, doch jetzt muss die 80-jährige Kinochefin die Abrechnung machen. Die Betreiberin, die den meisten ihrer Gäste nur bis zur Brust reicht, sitzt auf einem Hocker in einer winzigen Kammer. Sie ist mit Aktenordnern und Filmplakaten vollgestopft. Die alte Dame trägt auf einem Blatt Papier Zahlen in Tabellen ein.

Ohne Nitsch-Fitz würde es dieses Kino, diesen Hocker, diese Papierberge schon lange nicht mehr geben. Im Alleingang hält die Pensionistin beharrlich die Breitenseer Lichtspiele am Leben. Ein Kino, das es seit mehr als 100 Jahren gibt – und das es nach den Regeln des Marktes eigentlich gar nicht mehr geben sollte.

"Das ist ja schon fast ein Museum hier, oder?" Nitsch-Fitz kämpft sich aus der Kammer und schlurft langsam durch ihr Reich. Sie geht am Stock, ihr Fuß ist "hinnich", wie sie selbst sagt. Im Vorraum hängen alte Poster für Filme von Fritz Lang, Die Nibelungen oder Frau im Mond. Eine Vitrine schmücken Danksagungen der Wirtschaftskammer. "Für Frau Magister Anna Nitsch-Fitz", für ihren "unermüdlichen Einsatz", für die Zukunft "das Allerbeste". Der Lebensmittelhandel hat sie zuletzt zu einer Ehrung eingeladen, weil sie eine der ältesten Lebensmittelkonzessionen Wiens besitzt. Dank kriegt man schnell, mit dem Geld wird es dann kompliziert.

Die Breitenseer Lichtspiele mit ihrem Neonschriftzug über der Tür sind eines der ältesten durchgängig bespielten Kinos der Welt. Im Jahr 1905 beginnt die Familie Guggenberger Filme zu zeigen, in einem Zelt, das auf leeren Bauplätzen steht – auch an der Breitenseer Straße. Als dort 1909 das jetzige Gebäude fertiggestellt wird, zieht das Kino ein. Zwei Jahre später wird es an die Familie Grün verkauft. Es erlebt den Übergang vom Stumm- zum Tonfilm, besteht auch in den Kriegsjahren weiter. Die Besitzerin Anna Wolfschütz-Grün ist Mitglied der NSDAP. Das Kino kommt deshalb nach dem Krieg unter öffentliche Verwaltung und wird Wolfschütz 1947 zurückgegeben.

Seitdem wurden immer wieder Dinge verändert, aber vieles in dem lang gezogenen Saal wirkt wie vor 100 Jahren. Eine fünf mal drei Meter große Leinwand, davor 168 knarrende, ungepolsterte Holzsessel, die vor ein paar Jahren restauriert wurden. "Ich möchte Leuten zeigen, wie Kino anno dazumal war", sagt Nitsch-Fitz. Ganz vorbeistehlen an den Neuerungen konnte sie sich nicht. Während große Kinotempel Millionen Euro in Digitalprojektoren und 3-D-Filme investieren, werden in den Breitenseer Lichtspielen die Filme heute auf DVD und einem kleinen Server über einen Beamer abgespielt. Die komplette Digitalisierung des Kinos hätte 100.000 Euro gekostet.

Seit sie auf der Welt ist, hat Anna Nitsch-Fitz mit Kinos zu tun, sie wächst in einem auf. Ihre Großmutter kommt 1918 von Görtz an der norditalienischen Grenze nach Wien und kauft das Nussdorfer Kino in der Heiligenstätter Straße. Am 22. Jänner 1938 wird ihre Enkelin geboren. "Knapp noch keine Kriegsware", sagt Nitsch-Fitz. Die kleine Anna spielt hinter dem Kino in der Sandkiste. Je älter sie wird, desto mehr hilft sie mit. Sie reißt Karten ab, vertritt die Kassiererin, sucht am Ende gemeinsam mit ihrer Großmutter die Filme aus. Als die stirbt, führt Nitsch-Fitz das Nussdorfer Kino noch zwei Jahre für ihren Vater weiter. 1969 wird es geschlossen.

Die Frau, die mit dem Kino aufgewachsen ist und es ohne Kino nicht aushält, schaut sich nach Alternativen um. Sie hört, dass die Besitzerin das Breitenseer Kino abgeben will. Als sie das Lichtspielhaus zum ersten Mal betritt, macht sie sofort wieder kehrt. "Ich war das Nussdorfer Kino gewohnt mit 483 Plätzen", sagt Nitsch-Fitz. Der neue Saal sei ihr klein und beengend vorgekommen. Letztlich zahlt sie doch 100.000 Schilling Ablöse und mietet das Kino in der Breitenseer Straße 21.

In ihren Geschichten haben die Menschen immer Namen – der Herr Moser vom Filmverleih Thim, der Herr Blechinger vom Filmverleih Jupiter oder ihre Firmpatin, die Frau Hofrat Danielski. Sie hat ein phänomenales Gedächtnis. In ihren Geschichten nennt sie zu allen Häusern Straßennamen und Hausnummer, und wenn sie erzählt, wo ihre Großmutter vor 80 Jahren eine Erweiterung des Kinos geplant hatte, fährt sie mit dem Finger imaginäre Wiener Straßen auf ihrem Rock nach.