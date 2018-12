Vieles versteht man ja heutzutage nicht mehr so genau, vor allem nicht in der deutschen Politik und im deutschen Fernsehen. Was zum Beispiel sollten uns die schwarzen Hemden beziehungsweise Blusen sagen, die neulich bei Anne Will auf dem modischen Vormarsch beobachtet werden konnten? Dass Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Dietmar Bartsch (Die Linke) und Herfried Münkler (Humboldt-Universität), mögen sie auch sonst streiten, eine nostalgische Vorliebe für Italiens Vergangenheit teilen? Bisher hatten wir gedacht, Mussolinis Schwarzhemden (italienisch: camicie nere) stünden nur Götz Kubitschek und seinen AfD-Freunden richtig gut. Jetzt mussten wir erleben, was moderne Beliebigkeit vermag: Kramp-Karrenbauer hatte ihre schwarze Bluse, ohne jede Achtung vor dem historischen Erbe, mit einer grünen Jacke kombiniert, einer geradezu knallfrechen und knallgrünen. Und da offenbarte sich nun leider, dass Schwarz und Grün die hässlichste aller denkbaren Kombinationen ist. Der Himmel schütze uns, wenn das eine Koalitionsaussage gewesen sein sollte, vor einer derart instinktlosen Zukunft! Im französischen Fernsehen wäre man mit einem derartigen Outfit nicht mal bis zur Tür des Aufnahmestudios gekommen, wahrscheinlich noch nicht einmal bis zur "Maske". Apropos Maske – was in den solchermaßen salopp benannten Schminkstuben der deutschen Sendeanstalten mit den Talkshow-Kandidaten geschieht, ist auch nicht von Pappe. Dem armen Bartsch hatte man eine Sonnenbräune angedichtet, die für einen Politiker der Linken nachgerade rufschädigend ist. Ein Bartsch ist doch kein Florida-Rolf! Zur Erläuterung für unsere jüngeren Mitbürger: Florida-Rolf war der dauerurlaubende Dauer-Hartzer, den die Bild- Zeitung vor Jahren zum Schreckbild des Sozialschmarotzers aufgebaut hatte. Wir erinnern uns nicht mehr genau an dessen Outfit, aber ein Schwarzhemd wird es nicht gewesen sein, eher ein Hawaiihemd. Wäre ein solches, vielleicht mit Palmen und pinkfarbenen Straßenkreuzern, deshalb für Dietmar Bartsch passender gewesen? Ganz gewiss nicht! Aber im Falle aller anderen, insbesondere im Falle von Götz Kubitschek, würde es uns sehr beruhigen, wenn etwas frivole Konsumfreude die dunkeldeutsche Tradition aufhellen würde – beziehungsweise im Falle von Kramp-Karrenbauer das Froschkönigsgrün ("Bitte, bitte, küss mich!") auf das Mattgrün zerzauster Palmwipfel reduzieren würde. – So weit unser modischer Rat, auf den selbstverständlich niemand hören wird. FINIS