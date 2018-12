In vielen Büchern beginnt die Geschichte der Welt an Euphrat und Tigris, in diesem bleibt sie auch dort: im Herzen Asiens. Die Seidenstraßen nennt der britische Historiker Peter Frankopan sein Buch für Kinder, in dem er in 16 Kapiteln den Routen folgt, die Luxusgüter wie Pfeffer und Lapislazuli, Religionen wie der Islam und Krieger wie Dschingis Khan genommen haben, als sie die Bühne der Weltgeschichte betraten. Frankopan zeigt, wie verflochten die Beziehungen der Erdteile zu allen Zeiten waren und wie sich auch für junge Leser (für die erwachsenen hat der Autor das schon vor zwei Jahren in seinem Buch Licht aus dem Osten getan) eine Weltgeschichte erzählen lässt, in der weder Cäsar noch Luther groß vorkommen, dafür aber der chinesische Kaiser Gao und der iranische Politiker Mossadegh.

Man erfährt, dass die Wikinger lange vor dem europäischen Sklavenhandel nach Amerika Sklaven nach Asien verkauften, dass China bereits vor 2000 Jahren Passkontrollen kannte und dass sich die englische Königin Elisabeth I. mit der Mutter des Sultans in Konstantinopel Briefe schrieb, in denen es um die besten Parfums ging.

Um bei solcher Liebe zum Detail auf 128 opulent illustrierten Seiten den großen Bogen über die Irakkriege bis zur Neuen Seidenstraße spannen zu können, muss Frankopan verdichten, gewichten und weglassen. Er setzt viel voraus – mindestens aber, dass seine Leser neugierig sind auf eine ferne Welt, die ihnen näher ist, als sie vorher wissen können.

Peter Frankopan/Neil Packer (Ill.): "Die Seidenstraßen. Eine Weltgeschichte für Kinder."

Deutsch von Norbert Juraschitz; Rowohlt Verlag 2018; 128 S., 20,– €; ab 10 Jahren