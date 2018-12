So, bitte schon im ersten Satz die Feststellung: wie uneingeschränkt toll die Kunstform Kindertheater ist! Alle, die gegenteiliger Meinung sind, mögen sich im Tivoli überzeugen lassen. Die Weihnachtsbäckerei heißt das dortige Stück, ganz unfrei nach Rolf Zuckowski, auf dem weihnachtlichen Liederkanon des Kinderliedergroßmeisters baut alles auf.

Und so braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, dass der Erzählfaden, lose gespannt über den Vorweihnachtstag einer Familie, mit falschem Ehrgeiz sozial- oder sonst wie kritisch aufgeladen wird: Dafür hat hier niemand bezahlt. Im Publikum offene Münder und riesige Augen, instinktsicher der Mitsingklassiker harrend, die, das antizipieren selbst Dreijährige, letzter Beweis dafür sind, dass dann doch bald mal der Heiligabend kommen wird. Immerhin stapeln sich seit September die Lebkuchen in den Supermarktregalen, wie will man den Kleinen da schreianfallfrei erklären, erst müsse noch ein Herbst durchs klimagewandelte Land ziehen, ehe der Winter einsetzt? Elternsein war eben auch schon mal unkomplizierter, weshalb Müttern und Vätern das Stück angeraten sei – hier wird Elternsein gezeigt, wie es einst war und noch sein könnte, wenn nicht alles anders wäre. Also diese finstere Welt da draußen. Krisen und Sorgen. Allumfassende Unsicherheit. Keine Kitaplätze. Großartig, wie man all das hier mal kurz vergessen darf. Zu den größeren Spannungsmomenten zählen: ob es noch schneit, ob die Kekse gelingen, ob der Hund wieder auftaucht. Die Geschwister Jonas, Paul und Emily erleben allerlei Aufregendes (aber niemals zu Aufregendes), verfolgt von der Nachbarsfrau Schnitzenbacher, die sich am Ende ebenfalls als Menschenfreundin entpuppt gegenüber unseren Helden. Und Heldinnen?

Nein, eher nicht, jedenfalls nicht in Liedform. Im April hatte Rolf Zuckowski in der ZEIT die Sorge geäußert, der Charme seiner Lieder könne weggegendert werden. Vorschnell wurde er von vielen in die Schublade derer einsortiert, die gegen das anbrüllen, was sie Genderwahn nennen. Allein, davon war Zuckowski weit weg, seine Argumentation war in der Sache klug, im Ton tastend. Und nun kriegen wir dieses Musical wie zum Beleg, dass sich Lieder, die einer anderen Zeit entspringen, vielleicht nicht abschließend an den Moralkriterien der Gegenwart messen lassen.

Klar, schon bei der Grundkonstellation der Protagonistenfamilie mag sich der kritische Erwachsene fragen, wo es denn bitte schön solche Familien noch gibt: Mutter und Vater in liebender Ehe, zwei Söhne und eine Tochter, dazu einen Hund und eine Katze. Wertkonservativer lässt sich das nicht inszenieren – besser aber auch nicht. Weil konservativ in dem Fall eben gar nicht rückständig oder dogmatisch bedeutet, sondern vielmehr dramaturgisch notwendig an Erzählmuster anknüpft, die den meisten Kindern vertraut sind, auch Scheidungs- und Patchworkkindern. Selbst Kinderbücher wagen ja heute den Schritt ins Politische, Moralische, nur überlassen es da die Autoren den Eltern, ihren Lesestoff einzuordnen.

Im Theater ist das schwierig, erst nach dem letzten Vorhang könnten die Großen zur noch größeren Einordnung ausholen. Das muss, das soll nicht sein, erst recht nicht nach einem wieder mal aufreibenden Jahr. Stattdessen erwartungsgemäß lustige Ja-Nein-Fragespiele zwischen Bühne und Publikum: Wollt ihr helfen, Schnee vom Himmel zu wünschen? Jaaaaaaaaaaa! Wir wollen doch nicht, dass die drei traurig sind, oder? Neeeeeeeeeeeein! Dazu gute Tanzpassagen und starke Gesangsparts. Man sieht, solchermaßen angetan, darüber hinweg, dass die Kinder auf der Bühne von Erwachsenen verkörpert werden.

Elbvertiefung – der tägliche Newsletter für Hamburg Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Datenschutzerklärung

Ja, letztlich sieht man dieses Stück mit der gleichen Stimmungsnostalgie, mit der man auch jedes Jahr unterm Baum Kevin allein zu Haus oder Schöne Bescherung einschaltet – um zu spüren, wie sich im Herzen was regt, wie schön und ruhig diese Welt sein könnte, wenn sie nicht so hässlich und laut wäre. Es geht um die ganz große Beseelung, um ein fast schon meditatives Erzwingen vorweihnachtlicher Gefühle, die sich andernfalls gar nicht einstellen mögen.



"Die Weihnachtsbäckerei" 65 Minuten ohne Pause; empfohlen ab vier Jahren

Noch bis 6. Januar 2019 im Tivoli, alle Termine und Uhrzeiten auf tivoli.de