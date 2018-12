Mancher Dirigent hat ein offensives Verhältnis zur Einteilung seiner Kräfte: Er liebt es, herkulische Angebote anzunehmen. So ein Mann ist Dirk Kaftan.

Hätte er nicht einfach in Graz bleiben können? Das Klima in der Stadt ist weltoffen und kunstsinnig, dort wurde er verehrt und bekam sogar einen Orden. Aber der Dirigent sagte sich: Es war eine tolle Zeit, trotzdem will ich das Rad noch einmal in Schwung bringen – und wechselte ausgerechnet in die Stadt, aus der immer wieder hässliche Nachrichten über Planungsmissstand und Kunstfeindlichkeit ans Ohr der Öffentlichkeit dringen.

Der lokale Konzertsaal ist marode und wird entgegen ersten Planungen bis 2020 nicht fertig, ausgerechnet in dem Jahr nicht, in dem der größte Sohn der Stadt, einer der berühmtesten Komponisten, vor 250 Jahren geboren wurde, wofür gigantische Jubiläumsfeierlichkeiten zu gestalten sind. Der Stadtsportbund beschwerte sich bereits über Kaftans Budget. Gerade rüstet sich ein Bürgerbegehren zur Abschaffung der Oper. All dies schreckt Kaftan nicht ab. Er ist überzeugt, dass die Stadt die Musik braucht und natürlich auch das Komponisten-Jubiläum.

Die Rede ist von der Bundesstadt Bonn und von Ludwig van Beethoven. Ein Jahr ist Dirk Kaftan jetzt vor Ort, und aus der Not hat er eine Tugend gemacht, die sogar jene Verhinderungskräfte beeindruckt, die Kindergärten (das bewährte Totschlag-Argument) für wichtiger halten als Opernhäuser. Kaftan und sein Beethoven-Orchester Bonn haben ihre Antwort auf wahrhaft heroische Weise gegeben: In der vergangenen Spielzeit konnten sie die Zahl der Konzertbesucher in Bonn fast verdoppeln, sie haben ungewöhnliche Spielorte entdeckt und so den Kontakt zum Publikum gesucht und gefunden. In der neuen Reihe "BaseCamp Neue Musik" zum Beispiel ließ er die Musiker auf einem Indoor-Campingplatz spielen. Als das Konzert vorüber war, fragten viele: Kommt ihr bald wieder?

Schon früher hat sich Kaftan, 1971 in Marburg geboren, einiges getraut, vielleicht lag das auch an seiner bewegten Jugend. Er wuchs in der Eifel auf, bis die Familie nach Kanada ging. Mit 18 Jahren tauchte er dann als Korrepetitor im Stadttheater Trier auf, nahm aber bald ein Tonmeister-Studium in Detmold auf. Kaftan lernt und denkt immer in die Breite. 2009 wurde er, nach Stationen in Bielefeld und Münster, Generalmusikdirektor in Augsburg und Chefdirigent in Graz. Was er dort leistete, begeisterte.

Auch in Bonn spürt er den Wind meist im Rücken. Fast immer sind die Konzerte ausverkauft, "und das Tolle ist, wie das Orchester mitzieht", sagt er. "Das Beethoven-Orchester ist für Innovationen zu begeistern. Wir haben hier sogar schon einen Coach für historische Spieltechniken gehabt." Da ist ein Erlebnishunger ausgebrochen, den man bei deutschen Kulturorchestern selten erlebt. Momentan beschäftigt ihn die Frage, wie zu Beethovens Zeit die Bonner Hofkapelle geklungen hat. Die Ergebnisse der Forschungen sollen bald zu hören sein, gelobt Kaftan.

Zurück in die Zukunft – das scheint in Bonn gerade in ungünstigen Zeiten der richtige Weg zu sein. Natürlich wäre Beethoven selbst hier der beste Reisebegleiter, doch nicht nur in Bonn wurde die Beethoven-Pflege immer gern mit dem Zementmischer oder mit dem Weihrauchkessel betrieben. Kompakte Musik vom klassischen Sockel, hartleibig und unbeweglich – oder andächtig zelebriert. Kaftan hingegen will "Beethovens utopisches Potenzial aus dieser Erstarrung befreien".

Kein Wunder, dass ihm dabei schon mal schwindlig wird. "Beethoven ist immer zu groß", seufzt Kaftan, "er ging über alles hinaus, vor allem über seine Zeit." In Bonn will er ihn feuerköpfisch feiern, "nicht statuarisch, wie es andere Festspiele tun". In einem Konzert will er jeden Satz einer Sinfonie aus einem anderen historischen Ideal heraus aufführen: Ein langsamer Satz soll schwer und vollblütig klingen wie zu romantischen Zeiten, ein schneller wird, wie von den Historisten inspiriert, raketenhaft ins All schießen.

Es könnte gut sein, dass Kaftan (der in seiner Eröffnungsspielzeit 50 Konzerte dirigiert hat) für solche Aufgaben der Richtige ist. Für Gastdirigate in anderen Städten bleibt da nicht viel Zeit. "Bonn hat Vorrang", sagt Kaftan. Dort ist der Familienvater mit zwei Kindern – seine Frau ist die schwedische Sopranistin Victoria Granlund – gut organisiert. Vor Herausforderungen hat er sich nie gedrückt. Sein Repertoire umfasst Luigi Nonos Intolleranza 1960 ebenso wie die Lustige Witwe. In Graz dirigierte er zum Einstand Schönbergs Gurre-Lieder; in der Oper riskierte er Raritäten und nahm sie auf CD auf: Die Griechische Passion von Bohuslav Martinů oder Columbus von Heinrich von Herzogenberg. Die Grazer Produktion von Janáčeks Jenůfa ist Weltklasse. Neulich kam Il prigioniero (Der Gefangene) von Luigi Dallapiccola heraus, ein geradezu würgender Opernstoff: Ein Mann wird im Gefängnis gefoltert – und die schlimmste Folter ist die Hoffnung auf Freiheit, die man in ihm weckt und die im letzten Takt vor dem Scheiterhaufen erlischt.

Als Kaftan 2017 nach Bonn kam, setzte er als Eröffnungspremiere Penthesilea von Othmar Schoeck an, für die Regie gewann er Peter Konwitschny. Das Feuilleton war aus dem Häuschen, abermals priesen viele die hochmusikalische, mitatmende und alle Kräfte mobilisierende Art Kaftans am Pult. Auch bei Lohengrin, der jüngsten Premiere, zeigte er, dass er der ideale Mann am Pult ist und trotzdem weiß, dass Trauben manchmal mühsam zu ernten sind.

Immer wieder werden sie sich in Bonn in der Zukunft neu erfinden müssen. Doch Dirk Kaftans Energie macht auch aus Fabrikhallen und Campingplätzen Tempel, und die Tore werden sperrangelweit offen stehen, damit Beethovens stürmischer Wind alle erfasst, auch jene, die ihn im Museum wähnen oder wünschen, er wäre nie geboren worden – jedenfalls nicht in Bonn.