Weil er seinen einjährigen Stiefsohn zu Tode geschüttelt haben soll, wurde Michael Quatmann* wegen Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt. Es ist üblich, bei Straftätern den Familiennamen abzukürzen, um ihr Leben nach der Strafe nicht über Gebühr zu belasten. Aber das ändert nichts daran, dass hinter dem Buchstaben ein Familienname steckt, und hinter dem Namen eine Familie. Dies ist die Geschichte dieser Familie, der Eltern des Verurteilten.

Carsten Quatmann, Sabine Quatmann und ihr Sohn Michael wurden alle drei im selben Krankenhaus in Altona geboren. Als Michael älter wurde, zog er in eine Wohnung gleich nebenan, wurde selbst Vater einer Tochter und eines Sohnes. Zu der Mutter der Kinder besteht seit vielen Jahren kein Kontakt mehr.

"Ich habe immer gesagt, ich bin der glücklichste Mann der Welt: Ich habe meine Frau und drei Kinder, die sagen, Papa, ich habe dich lieb", sagt Michaels Vater Carsten. Der 57-Jährige ist einer dieser kräftigen Männer, die schwer aussehen, aber nicht dick sind, sein Körper ist geformt von harter Arbeit und Hausmannskost. Über seine Ehe sagt er: "Meine Frau ist der Boss der Familie, sie koordiniert uns. Ich treffe die wenigsten Entscheidungen." Seine Frau Sabine, die so alt ist wie er, sitzt neben ihm in ihrem Wohnzimmer in Schenefeld und schaut zu ihm rüber. Vor ihr auf dem Tisch liegt ein dicker Kalender im braunen Ledereinband. "Ich bin ein Pflegekind gewesen, war im Heim", sagt sie. "Ich musste immer für mich kämpfen, immer die Entscheidungen treffen."

Vor vierzig Jahren lernten sich die beiden kennen, beide arbeiteten in einer Fleischerei. "Der Pflegevater meiner Frau hat für die Bahn gearbeitet. Sie hätte umsonst S-Bahn fahren können. Was macht die Duddelige: kauft sich ein Monatsticket für den Bus, um mich kennenzulernen", erzählt er, noch heute gerührt. In diesem Bus, auf einer dieser Fahrten, erfuhr er dann auch, dass er Vater wird. Ihre Pflegefamilie wollte sie daraufhin rausschmeißen, er saß dabei. Er sagte kurzerhand: "Pass mal auf, pack deinen Persil-Koffer, dann gehen wir ... Ich nehme dich mit, und dann wohnst du bei uns." Ihrem Pflegevater hielt der damals Siebzehnjährige entgegen: "Sie wird nicht auf der Straße leben – da kannst du mich für angucken!"

Familie sei alles, was man habe, und das Einzige, worauf man sich verlassen könne, sagt Carsten Quatmann vier Jahrzehnte später. Nähe und Zusammenhalt – "das ist es, was diese Familie lebt".

Auch dann, wenn der Sohn ein Kind umgebracht hat?

Am 19. Dezember 2016 wurde Michael Quatmann verurteilt. Fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor, so beschreibt es das Gericht in seinem Urteil, ging seine damalige Freundin zum Supermarkt, er blieb mit ihrem Kind in der Wohnung zurück. Eine halbe Stunde später, gegen 16.30 Uhr, habe er begonnen, das Kind so heftig zu schütteln, dass es eine Woche später im UKE an seinen Verletzungen starb. In der Urteilsbegründung steht, Michael Quatmann habe seinen Stiefsohn mindestens zehn Mal so heftig hin und her geschleudert, dass das Kleinkind durch die Auslenkbewegung des Kopfes schwere Hirnschädigungen sowie Einblutungen in den Sehnervscheiden und an der Halswirbelsäule erlitten habe.

Als Carsten Quatmann von der Verhaftung seines Sohnes erzählt, starrt der 57-Jährige vor sich auf die Tischdecke ins Leere. "Es war Mittag, ich habe mit Michi gerade das Auto vor unserem Haus geparkt. Er wollte noch mal zurück, es umstellen, da schreit auf einmal einer: 'Bleiben Sie stehen! Bewegen Sie sich nicht!' Der Mann springt über unseren Gartenzaun und packt Michael. Ich dachte noch, jemand greift deinen Sohn an. Ich habe schon ausgeholt, da höre ich hinter mir eine zweite Stimme, die ganz ruhig sagt: 'Herr Quatmann, das würde ich nicht tun, das ist ein Polizeibeamter.' Dann habe ich erfahren, dass mein Sohn verdächtigt wird, einen Jungen getötet zu haben ... Und da habe ich gedacht: Lieber Gott, was ist jetzt passiert?"

Zum Zeitpunkt der Verhaftung war das Kind von Michael Quatmanns damaliger Lebensgefährtin schon seit einigen Monaten tot, er war bereits von der Polizei vernommen worden, kurz in Gewahrsam gewesen und wieder freigekommen. Die Quatmanns hatten geglaubt, der Tod des Kindes sei ein tragisches Unglück gewesen. Ihnen habe der Tod natürlich leid getan, doch zu dem toten Kind hatten sie kaum einen Bezug. Ihr Sohn war nicht der leibliche Vater, und weil sie von vornherein ein schlechtes Verhältnis zu der Mutter des Kindes hatten, war die Distanz groß und der Kontakt spärlich. Ihnen war klar, dass die Polizei ermitteln würde. Der Gedanke, dass ihr Sohn als Tatverdächtiger angeklagt würde, war allerdings so furchterregend, dass sie ihn verdrängten. Bis zu diesem Mittag. Seitdem beherrscht er ihr Leben.