Es gibt diese Städte, deren ganzer Ruhm auf einer einzigen Sache beruht. Wer sich irgendwo als Meißner vorstellt, hört immer dasselbe: "Ah, Porzellan!" Der Meißner ist heimatstolz, deshalb freut er sich darüber. Doch ärgert er sich zugleich. Denn ein Pariser hört ja auch nie die Entgegnung: "Ah, Eiffelturm!"

Sie finden den Vergleich vermessen? Nun, noch stehen Sie ja nur in der Bahnhofshalle! Fragen Sie nicht gleich nach der Porzellanmanufaktur, die verstellt nur den Blick auf den Rest. Stattdessen laufen Sie links aus dem Gebäude, die Bahnhofstraße in Richtung Elbe. Nach einigen Metern, rechter Hand, lernen Sie ein sächsisches Wort, das viel über die Stadt erzählt. Da liegt eine Kneipe namens Fettbemmenschänke. Dieses Wort steht für die Meißner Mentalität: pure Gemütlichkeit. Die Fettbemme ist ein Brot mit Griebenschmalz, das isst man in dieser Gegend.

Sie gehen heute aber nicht rein, sondern schauen nach links: Sie sehen Meißens Pracht. Die Albrechtsburg und den Dom auf dem Berg. Überqueren Sie die Elbe, geradeaus, die Elbstraße hoch – schon sind Sie in der Altstadt. Enge Gassen, Pflasterwege, dreistöckige Bürgerhäuschen, jaja: Meißen ist schön. Gotik, Renaissance und Barock, dicht aneinandergezimmert, kaum Kriegsschäden, tausend Jahre Leben. Man nennt das die Wiege Sachsens, weil alles in Meißen am ältesten ist: das älteste Schloss Deutschlands (sehen wir gleich), die älteste Privatbrauerei Sachsens, das älteste Porze... Ach nein, das kommt später. Leider hat Meißen auch mit die älteste Bevölkerung, zehntausend vor allem jüngere Leute sind weggezogen seit 1990.

Ganz oben am Markt schlüpfen Sie durch die enge Gasse zwischen Frauenkirche und dem Restaurant Vincenz Richter (das, für nachher, sehr zu empfehlen ist). Dahinter geht eine Treppe steil hoch, die kaum einer kennt. Weil wir in Deutschland sind, trägt selbst die Treppe einen Namen: Superintendenturstufen. Es ist eine großartige Treppe. Sie schweben die Altstadt hinauf, linsen rechts und links in die Häuschen und Höfchen, in einem sehen Sie einen Engel. Bürgerlichkeit, in Stein geschlagenes Wohlbehagen. Sie kommen in einem Gässchen an, das "Freiheit" heißt. Jetzt brauchen Sie Glück: Wenn auf einem der Grundstücke auf der rechten Seite ein Tor offen steht – schlüpfen Sie hindurch. Und schauen Sie auf die Stadt hinunter, auf die Dächer. Ein Blick wie vom Montmartre.

Am Ende der Freiheit liegt der Domplatz. Links vom Dom steht die Albrechtsburg, hier ist Meißen wie Hogwarts. Lassen Sie sich nicht vom Plakat abschrecken ("Trendsetter seit 1471"); gehen Sie rein. Hier saß der Markgraf von Meißen, als Dresden noch ein Dorf im Sumpf war. Und hier ließ August der Starke viel später, von 1710 an, einen Mann namens Johann Friedrich Böttger für sich arbeiten. Eigentlich hatte Böttger versprochen, Gold herzustellen, er schuf dann aber: das Porzellan.

Wenn Sie alles gesehen haben, gehen Sie zurück zum Domplatz und laufen links die Schlossstufen hinunter. Nutzen Sie keinesfalls den neu gebauten Lift, der bleibt ständig stecken. Unten beginnt die Burgstraße, und dort, in der Konditorei Zieger, sollten Sie alles probieren – nur eines nie: den Meißner Fummel. Es reicht, ihn zu sehen: eine Art gebackenen Luftballon, einen aufgeblasenen hauchdünnen Teig. Die Legende besagt, dass der Kurfürst einen vom Meißner Wein besoffenen Pferdekutscher überführen wollte, indem er ihn den zerbrechlichen Fummel transportieren ließ. Aber vielleicht wusste der Kurfürst auch schon, dass es lukrativ ist, Touristen drei Taler für Luft abzunehmen.

2 Stunden in Meißen 2 Stunden in Meißen Rothes Gut Rund um Meißen wird Wein angebaut. Der galt lange als saure Plörre, längst aber haben es einige Winzer zu echter Könnerschaft gebracht: Etwa Tim Strasser, dessen Gut 15 Minuten Fußweg vom Dom entfernt liegt. Lehmberg 4 Patrizierhaus Wie lebten reiche Meißner Bürger zur Zeit der Renaissance und des Barock? In diesem Museumsgebäude sieht alles noch wie damals aus (vorher anrufen: 0176-83 39 59 64). Webergasse 1

Sie haben jetzt die Wahl: Kehren Sie in eines der muckeligen Gasthäuser ein; oder bestellen Sie sich ein Taxi. Lassen Sie sich in die Porzellanmanufaktur fahren, in einen der schmuddeligeren Teile der Stadt. Aber nun kennen Sie ja ihre Schönheit. Und Sie werden sehen: Meißner Porzellan ist nicht nur Omas Zwiebelmuster. Wenn Sie mögen, geben Sie ein Jahresgehalt für ein schickes Service aus. Nur sagen Sie dem Taxifahrer auf dem Rückweg aber auf jeden Fall: "Schade, dass alle nur ans Porzellan denken, wenn sie von Meißen hören."