Es ist immer die gleiche Symbolik: Eine Frau erhebt sich aus der Menge und führt sie an. So zeichnete der Maler Eugène Delacroix 1830 die französische Juli-Revolution und verewigte das Urbild der Marianne. Sie wurde zur Nationalfigur der Französischen Republik und schmückt heute jedes französische Rathaus.

Ganz ähnlich sind die Bilder, die der Fernsehsender TF1 am vergangenen Samstag von der 31-jährigen Krankenpflegerin Ingrid Levavasseur aus der Normandie zeigt: In gelber Weste steht sie auf dem Podest eines Elektrizitätsmastes nahe einer blockierten Autobahn. Neben ihr weht die Trikolore, ganz wie bei Delacroix, um sie herum das aufbegehrende, revoltierende Volk. In diesem Fall die Gelbwesten. Und die Geschichte geht weiter.

Einen Tag später sitzt Levavasseur, wieder in gelber Weste, in der 20-Uhr-Sondersendung des öffentlichen Fernsehsenders France 2. Sie bietet dem Establishment die Stirn: Abgeordneten, Ökonomen, Philosophen, Journalisten. Levavasseur, mit langen roten Haaren und einem geflochtenen Zopf, mit viel Geduld und dem gütigen Lächeln einer Krankenpflegerin, argumentiert sie alle in Grund und Boden. Sie spricht für eine Massenbewegung auf den Barrikaden, die an diesem Sonntagabend erstmals eine Stimme vor der ganzen Nation hat.

Für einen Augenblick sind die Pariser Ausschreitungen vom Vortag vergessen, mit Gewalt, Feuer und Tränengas. Levavasseur spricht anschaulich, sachlich und zugleich gefühlvoll vom "Leiden der Menschen um mich herum". Von den Geringverdienern, deren Geld am Monatsende nicht mehr für Benzin und Kinderkleidung reicht. Denen es Jahr um Jahr nicht besser geht. Von denen der Staat höhere Abgaben verlangt – der dann auch noch ankündigte, vom 1. Januar an eine neue Benzinsteuer zu erheben. "Das war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte", sagt Levavasseur.

Ingrid Levavasseur Die 31-jährige Krankenpflegerin ist eine wichtige Figur der regierungskritischen Gelbwesten. Aktuell in einer Weiterbildung, kann sie immer nur mittags demonstrieren. Vor abendlichen Fernsehauftritten muss die alleinerziehende Mutter die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen.

Ihre Worte im Fernsehen sind ein Hilferuf, aber auch eine Ansage. "Die Gelbwesten haben zueinandergefunden, sie geben nicht auf." Sie selbst verdient 1.250 Euro im Monat, ist alleinerziehend mit zwei Kindern, 8 und 13 Jahre alt. Sie hatte das immer als persönliches Schicksal empfunden. "Jetzt merke ich plötzlich, dass ich nicht allein bin", sagt Levavasseur einen Tag später. Da ist sie schon in die Kleinstadt Pont de l’Arche gereist, 200 Kilometer westlich von Paris. Dort hat France 2 für die ZEIT ein Gespräch mit ihr vermittelt. Anders hätte es nicht funktioniert, die Krankenpflegerin ist die begehrteste Gesprächspartnerin Frankreichs. Tausende Unterstützungsbotschaften landen auf ihrer Facebook-Seite. Viele Medien wollen sie kennenlernen. Wo sie so gut reden gelernt habe? "Beim vielen Zuhören", antwortet Levavasseur prompt. Kein Wunder, dass die Gelbwesten vor Ort sie wie eine neue Marianne feiern.

Der französische Präsident Emmanuel Macron aber hat Levavasseur und die Gelbwesten nicht kommen sehen und ihre Macht vollkommen unterschätzt. Erst am Dienstag dieser Woche, für die meisten Beobachter viel zu spät, ist Macron bereit, das einzuräumen: Er stoppt erst mal die neue Benzin- und Dieselsteuer. Auch die Preise für Elektrizität und Gas sollen nicht wie vorgesehen steigen. Macrons Premierminister Edouard Philippe verkauft das als "Beruhigungsmaßnahmen", damit es zu Gesprächen mit den Gelbwesten kommen könne. "Wenn wir Franzosen uns an einen Tisch setzen, kommt etwas Vernünftiges dabei heraus", wendet er sich in versöhnlichem Ton direkt an sie.

Doch die Gelbwesten stehen auf den Straßen, treten im Fernsehen auf und kommunizieren über Facebook, kündigen den nächsten Aktionstag für kommenden Samstag an. "Akt vier", nennen sie das. Drei Akte gab es schon an den drei Samstagen seit dem 17. November. Hunderttausende Franzosen gingen auf die Straße, nur wegen der Aufrufe einzelner Personen im Netz, ohne Unterstützung von Parteien, Verbänden oder Gewerkschaften.

Viele überzeugte die ursprüngliche Protestidee: nämlich sich gelbe Warnwesten überzustreifen. Eine solche muss ohnehin jeder Autofahrer in Frankreich besitzen, so lassen sie sich trefflich zum Protest gegen höhere Benzinpreise verwenden. Vom "Mai 68 der Mittelklasse" sprachen französische Medien bald. Der angesehene Historiker Gérard Noiriel zog Vergleiche zu den Sansculotten, weil auch die spontan und ohne Organisation gegen die Obrigkeit aufstanden.