Wer sich über Gottfried Waldhäusl lustig machen möchte, dem gibt der niederösterreichische FPÖ-Landesrat viele Gelegenheiten dazu. Etwa die Zuneigung zu seinen Fischen, die er "Killer-Karpfen" oder "Fritzi" nennt. Oder sein Auftritt in der Nachrichtensendung ZiB2 am vergangenen Freitag, als er hölzern und ungelenk erklärte, warum das Asylquartier in Drasenhofen nahe der tschechischen Grenze mit privatem Sicherheitsdienst und Stacheldrahtzaun, völlig in Ordnung gewesen sei. Dass die 14 Jugendlichen, vermeintlich "auffällige und straffällig gewordene" Asylwerber, nur für eine Stunde täglich und nur in Begleitung ins Freie durften? Einerlei. Man kann sich auch über Waldhäusl empören, weil Anflüge von Menschlichkeit bei ihm mit der Lupe gesucht werden müssen.

Doch am Ende ist Waldhäusl etwas ganz anderes: Der 53-Jährige ist der Prototyp eines FPÖ-Politikers, der im Gegensatz zu vielen seiner Parteikollegen frei von Zwängen ist. Nicht er ist die wild gewordene Ausnahme, die anderen, die verhältnismäßig weich gespülten blauen Regierungspolitiker, sind der Sonderfall. Strache und seine FPÖ-Kollegen in Wien wollen staatstragend erscheinen und stellen dafür ihr eigenes Programm hintan. Waldhäusl muss das nicht. Er kann auf Regierungspartner und die ohnehin schwache Opposition pfeifen und muss weder auf die Medien oder die Zivilgesellschaft und erst recht nicht auf das urbane Justemilieu irgendwie Rücksicht nehmen. Waldhäusl will eigentlich nur eines: irgendwann Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Waidhofen an der Thaya werden.

Er ist das rurale Gegenstück zu seinem Wiener Parteifreund Johann Gudenus, dem geschäftsführenden FPÖ-Klubobmann im Nationalrat. Bodenständiger, ruppiger, weniger eloquent vielleicht, aber am Ende doch sehr ähnlich. Gudenus drohte vor einiger Zeit: "Knüppel aus dem Sack für alle Asylbetrüger, Verbrecher, illegalen Ausländer, kriminellen Islamisten und linken Schreier." Und für Asylwerber schwebten ihm Ende vergangenen Jahres große Lager am Stadtrand vor, um den Migranten zu zeigen, dass es in Österreich "doch nicht so gemütlich" sei.

Seit 20 Jahren sitzt der Landwirt Gottfried Waldhäusl im niederösterreichischen Landtag. In seinen Reden lotete er seitdem immer wieder die Grenzen aus. Die Empörung bei allem, was er tut, ist stets eingepreist. "Solange mein Name richtig geschrieben ist", sei er nicht beeindruckt davon, sagte er dem Nachrichtenmagazin Profil.

Seine politische Schlussrechnung folgt dem einfachen Populismus-Prinzip, das die FPÖ schon immer verfolgt hat: Jede Aufregung bringt Sympathien bei den eigenen Anhängern.

Der FPÖ-Landesrat Waldhäusl lässt nur selten eine Gelegenheit aus, um Punkte in seiner Provinz zu sammeln. Er wettert gegen "ausländische Hunde", die den österreichischen Bellern den Platz im Tierheim wegnähmen, beschimpft Homosexuelle, will "Dreckskünstlern", also solchen, deren Werke er nicht versteht, die Förderungen streichen und forderte schon mal, dass Juden, die sich koscher ernähren, sich auch namentlich registrieren lassen.

Doch die FPÖ ist keine polternde Oppositionskraft mehr, sondern an der Macht – in Wien und in St. Pölten. Sie kann nicht nur danach rufen, jugendliche Asylwerber einzusperren – sie tut es. Und wäre der Stacheldrahtzaun am Eingang des Asylquartiers nicht gewesen, die ÖVP hätte sich gegen die Einrichtung wenig gewehrt, so erzählen es manche im Landhaus in St. Pölten. Mittlerweile wurden die Minderjährigen in eine Einrichtung der Caritas in Maria Enzersdorf verlegt.

Dennoch war das Asylquartier für die ÖVP, die Partei von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, nicht nur wegen des Stacheldrahtes und der Bilder ein Dilemma. Das nördliche Weinviertel fühlt sich immer benachteiligt und zurückgesetzt. Und genau in diese graue Region setzte die Landesregierung diese Unterkunft. Das kam bei der Bevölkerung nicht besonders gut an – und in einer schwarzen Hochburg ist, in den Augen ihrer Wähler, immer die Landeshauptfrau selbst verantwortlich. Die war zwar nicht einmal über das Quartier informiert, aber das kümmert wenige.

Waldhäusl kann das gleichgültig sein. Seine Heimat im Waldviertel ist weit weg, am anderen Ende von Niederösterreich. Auch dort fühlen sich viele Menschen hintangestellt. Die Landwirte mögen zwar nach wie vor Mitglied im Bauernbund sein. Doch sagen selbst ÖVP-Funktionäre, dass der Anteil der FPÖ-Sympathisanten unter ihnen ansteige. Sie sind das Klientel für Gottfried Waldhäusl, für sie spricht er, und von ihnen bekommt er Applaus.

Waldhäusls Kollegen in der Bundespartei halten ihm derweil die Stange. Er verstehe die Aufregung nicht, sagte Innenminister Herbert Kickl. Am Land habe jede Liegenschaft einen Zaun, das sei nichts Außergewöhnliches.

Vielleicht muss Gottfried Waldhäusl irgendwann als Landesrat abtreten Er wäre dann aber lediglich ein Opfer der politischen PR oder würde Platz für Udo Landbauer machen, den niederösterreichischen FPÖ-Chef, der wegen der Affäre um das Liederbuch seiner Burschenschaft nicht in die Regierung eintreten konnte.

Aber: Gegen die Parteilinie hat Waldhäusl nicht verstoßen. Im Gegenteil. Er hat die Parteilinie lediglich vertreten und setzt um, wonach die Freiheitlichen immer gerufen haben.