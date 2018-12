Dana Schuster 46, lebt mit zwei Kindern in Bonn. Sie ist seit fünf Jahren arbeitssuchend. Die Politologin engagiert sich etwa in der Blindenbibliothek

Nach der großen Hartz-IV-Analyse in der vergangenen ZEIT möchte ich als jemand im System meine Erfahrungen und Gedanken teilen. Ich persönlich habe in fünf Jahren ein einziges Mal eine Sanktionsandrohung bekommen, die sich im Nachhinein als Missverständnis herausgestellt hat. Diese Sanktion konnte ich abwenden. Mich hat das damals trotzdem schwer getroffen, und alle meine Bemühungen schienen mir für den Moment sinnlos zu sein. Ich habe mich davon wieder erholt, aber seit diesem Tag schienen mir Sanktionen ungerecht und nutzlos zu sein.

Der Artikel macht mich nun nachdenklich, ob das stimmt. Es müsste sicher noch viel genauer hingeschaut werden, aus welchen Gründen Menschen sanktioniert werden sollten. Ich war sehr überrascht, dass in den meisten Fällen der Grund ein Nichterscheinen zu Terminen ist. Warum jemand öfter nicht erscheint, kann ich nicht nachvollziehen. Für mich waren und sind Einladungen ins Jobcenter immer absolut feste Termine, die man nur absagt oder verschiebt, wenn man selbst oder ein Kind krank ist. Ich weiß auch nicht, ob es ein Argument ist, wenn der Bus nur zweimal am Tag fährt. Ich könnte organisieren, dass mich jemand dort hinbringt, es ist aber auch immer möglich, Termine individuell abzusprechen – jedenfalls hier in Bonn, wo ich wohne.

Letztlich liegt ganz viel an meiner eigenen Einstellung. Ich persönlich bin wirklich dankbar, dass ich nicht, wie es in vielen anderen Ländern der Fall wäre, mit dem Jobverlust obdachlos, krank und arm geworden bin, sondern dass mich ein System auffängt und mich versorgt. Mit dieser Haltung kann ich relativ leicht mit dem Jobcenter kooperieren, denn ich sehe es nicht als meinen Feind an, im Gegenteil. Ich empfinde mich aber durchaus als privilegierte Hartz-IV-Empfängerin – ich habe studiert, kann mich gut ausdrücken und verständlich machen. Ich kann Dinge prüfen, die mir seltsam vorkommen, und kann mit Arbeitsvermittlern diskutieren, wenn es nötig ist. Ein Großteil der Leute hat diese Möglichkeit nicht, weil für sie vieles ein Buch mit sieben Siegeln ist und ihnen schon das Ausfüllen eines Formulars ohne Hilfe schwerfällt. Auch ich brauche übrigens immer meine volle Konzentration, um da keinen Fehler zu machen, zum Beispiel beim Weiterbewilligungsantrag.

Dana Schuster Der ZEIT-Wirtschaftsrat Zwölf Leser mit unterschiedlichen Hintergründen beraten die Redaktion. So auch die Autorin

Insgesamt scheint mir das Thema Sanktionen ziemlich aufgebauscht in der Öffentlichkeit. Meiner Meinung nach drängen andere Probleme mehr: fehlende Perspektiven für Langzeitarbeitslose zum Beispiel, zu wenig Verständnis für die eingeschränkten Arbeitszeiten Alleinerziehender und die hohe psychische Belastung durch die Isolation von der Arbeitswelt und von sozialen Kontakten. Jede und jeder möchte gerne etwas zur Gemeinschaft beitragen, Menschen sind von Geburt an soziale Wesen. Man muss es ihnen nur ermöglichen, das auch zu leben.