Einfach mal Stimmen schenken – das ist für den herantosenden Gaben-Tsunami eine rettende Lösung; eine abweichende Sicht wäre an dieser Stelle auch etwas merkwürdig. 2018 gab es zum Glück genügend herausragende Hörbuch-Stimmen, denen viele auch noch dann Gehör schenken können, wenn es mit der stressigen Besinnlichkeit – was für ein herrlich deutsches, nuancenreiches Wort – endlich wieder vorbei ist. Hier kann jetzt also lautstark empfohlen werden: Da wäre die Stimme der Schauspielerin Sandra Hüller, berühmt seit Maren Ades Film Toni Erdmann. Ihr Hörbuch Bilder einer großen Liebe, das auf dem nachgelassenen Roman Wolfgang Herrndorfs beruht, wurde von der Jury der hr2-Hörbuchbestenliste zum "Hörbuch des Jahres 2018" gewählt (tacheles/RoofMusic, 1 CD, 20 €): Sie schreit, flüstert und singt als aus der Psychiatrie entwichene Isa. Beeindruckend ist Hüllers Kollegin Maren Kroymann, die die gefeierten Erinnerungen eines Mädchens von Annie Ernaux eingelesen hat: Die französische Autorin hat ihre Jugend 1958 rekonstruiert; Kroymann nimmt die Hörer mit auf diese Zeitreise (DAV, 4 CDs, 20 €). Bettina Hoppe und Wolfram Koch interpretieren Judith Schalanskys Verzeichnis einiger Verluste, das faszinierende Erzählungen liefert, die untergegangene Dinge, von einem verbrannten Caspar-David-Friedrich-Bild über den ausgestorbenen Kaspischen Tiger bis zum abgerissenen Palast der Republik, in fantasievolle Literatur verwandeln (DAV, 6 CDs, 22 €).

Was wäre Weihnachten ohne Klänge, vielleicht in Form begeisterter Texte des 2016 verstorbenen Musikliebhabers Roger Willemsen, die Matthias Brandt eingelesen hat, inklusive 21 Stücken unter anderem von Miles Davis, Ella Fitzgerald, Billie Holiday (tacheles!/RoofMusic, 2 CDs, 20 €). Hohe Töne gibt es in der Poets Collection: einem einzigartigen Projekt für englischsprachige Lyrik, in O-Tönen der Dichter, in Übersetzung vorgetragen von deutschen Kollegen. Jeder, der Gedichte liebt, muss diese poetische Schatztruhe besitzen (Der Hörverlag, 13 CDs, 99 Euro). Sehr komisch wird es wie immer bei Marc-Uwe Kling, diesmal mit den Känguruh-Apokryphen, die neue und ein paar klassische Geschichten rund um das revolutionäre Beuteltier präsentieren (Hörbuch Hamburg, 4 CDs, 14 €). Und wer sich in sinnvoller Selbstoptimierung einem bislang vernachlässigten Klassiker widmen möchte, ob beim Autofahren, am Strand oder auf dem Laufband, der kann das mit der Honoré-de-Balzac-Hörspiel-Edition beginnen (vier Aufnahmen von 1971 bis 2017 voll praller Gesellschaftsdramen: Der Hörverlag, 12 CDs, 30 €). Oder aber er hört sich in Theodor Fontane ein und in das, was aus den Rundfunkarchiven an Hörspielen geborgen werden konnte (DAV, 12 CDs, 29,99 €) – 2019 wird mit dessen 200. Geburtstag ein Fontane-Jahr. Höret, frohlocket!



