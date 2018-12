Karim Khakzar hat die einst zerstrittene Hochschule Fulda neu ausgerichtet. Dafür wird er zum Hochschulmanager des Jahres 2018 gekürt.

Weniger spektakulär geht es kaum. In der Ecke des Präsidentenbüros eine Birkenfeige, davor ein Besprechungstisch im Nullachtfünfzehn-Design. An der lang gezogenen Holzplatte auf Metallbeinen tagt das Präsidium der Hochschule Fulda. Donnerstags, ab 9 Uhr, tauscht es dort Informationen aus, ersinnt Chancen für die Hochschule, wägt Risiken ab, fällt Entscheidungen. Typische Arbeiten einer Hochschulleitung, nichts Besonderes. Das Auffällige am Führungsalltag in Fulda ist das Unauffällige. Der Chef sitzt hier nicht an der Stirnseite, und er haut – auch im übertragenen Sinn – nie auf den Tisch. "Das", sagt Karim Khakzar, "ist nicht meine Art."

Ein Softie an der Spitze. Lässt sich eine Hochschule im heutigen Wettbewerb mit weicher Hand zum Erfolg führen? Offensichtlich. Karim Khakzar ist Hochschulmanager des Jahres 2018. Mit dem Preis würdigen das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) und die ZEIT Präsidenten, die in und mit ihren Einrichtungen besonders viel bewegen. Für die Entscheidung werden Zahlen und Fakten analysiert, qualitative Untersuchungen angestellt und Befragungen vor Ort unternommen. Am Ende urteilt eine Jury, die sich in diesem Jahr für Karim Khakzar entschied, der die Hochschule Fulda leitet. Der 58-Jährige ist Elektrotechniker, promoviert und war mehrere Jahre in der Industrie tätig, bis er 1996 eine Professur in Fulda annahm.

Seit zehn Jahren formt und profiliert Karim Khakzar die Hochschule auf dem einstigen Kasernen-Areal. Eine Bibliothek, eine Mensa, ein Student-Service-Center sowie ein Hörsaal- und Verwaltungsbau sind in seiner Amtszeit bereits entstanden. Der Grundstein für die nächste Erweiterung ist eben erst gelegt worden. Der Fachbereich Pflege und Gesundheit sowie der Hochschulsport brauchen dringend Platz. Rund 38 Millionen Euro werden in den Um- und Ausbau der ehemaligen Reithalle der Kaserne investiert, das Gros stammt aus Hochschulpaktgeldern von Bund und Land. Weitere zehn Millionen Euro von Bund und Land hatte Fulda im Sommer 2017 eingeworben. Im Wettbewerb "Innovative Hochschule" überzeugte sie mit einem Projekt zu Gesundheit und Lebensqualität in der Region. Hinter dem Vorhaben stehen alle acht Fachbereiche und dazu noch mehr als 70 Partner aus der Region. Sie alle hat Karim Khakzar zusammengebracht. Er ist das verbindende Element.

Um den Menschen Karim Khakzar zu fassen, muss man in die Geschichte der deutsch-iranischen Familie Khakzar zurückgehen. Sie beginnt im Stuttgart der Fünfzigerjahre mit einer großen Liebe. Eine junge Schwäbin lernt beim Tanz einen talentierten Iraner kennen, der als Sohn eines Schmieds mit einem staatlichen Stipendium nach Deutschland durfte. Die Verbindung zwischen der Christin und dem Muslim gilt in den Konventionen jener verknöcherten Zeit als "unmöglich". Ein evangelischer Pfarrer segnet Helga und Haybatolah Khakzar schließlich in einer privaten Zeremonie. Es ist Helmut Ensslin, der Vater der späteren RAF-Terroristin Gudrun Ensslin. Er ist es auch, der Karim tauft.

Vier Kinder bekommen Helga und Haybatolah, ihre Liebe hält und führt die Familie ins Teheran der späten Sechzigerjahre. Der iranische Staat ruft seinen ehemaligen Stipendiaten zur Pflicht. Haybatolah, der in Deutschland zwischenzeitlich Karriere machte, baut im Auftrag des Schahs eine Hochschule in Teheran auf.

Jahre vergehen, die Kinder kommen in der Deutschen Schule gut voran, da setzt die iranische Revolution ein. Karim Khakzar steht mit 18 Jahren kurz vor dem Abitur, als Schluss ist mit Unterricht. Ausgangssperre in Teheran, über den Dächern der Stadt erschallt "Allahu Akbar". Eine Zukunft sieht die Familie jetzt eher in Stuttgart. Und so mobilisieren die Khakzars wieder Ressourcen und Energien für einen Neuanfang. Am Abend des 16. Januar 1979 landet Karim Khakzar in Stuttgart. Es ist derselbe Tag, an dem der Schah den Iran verlässt.

Trotz dieser Umbrüche erlebt Karim Khakzar seine Kinder- und Jugendzeit als "sehr behütet". Seine Eltern hätten den Kindern immer Toleranz, Internationalität und Interkulturalität vorgelebt, das habe ihn geprägt. Vielleicht hat genau das die freundliche Zurückhaltung bei ziemlich großer Offenheit befördert, die ihn zum Hochschul-Frontmann mit bundesweitem Renommee macht.