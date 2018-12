Konkreter geht es nicht. 1.323 Franken. So viel müsse ein Haushalt in der Schweiz künftig zusätzlich pro Jahr ausgeben, wenn das Parlament das total revidierte CO₂-Gesetz annehme. Das behauptete SVP-Nationalrat Christian Imark vergangene Woche. Die Handgelenk-mal-Pi-Rechnung ärgerte die Grünen, sie erhielt aber auch Zuspruch – und das von unerwarteter Seite.

Anton Gunzinger ist einer der klügsten und visionärsten Köpfe des Landes. Er ist Unternehmer und ETH-Professor und möchte die Schweiz lieber heute als morgen von fossilen Energien befreien. Gunzinger sagt: "Imarks Rechnung geht auf. Sofern man sie auf einen Dreckhaushalt anwendet."

Also auf einen Haushalt, in dem eine Ölheizung läuft, dessen Bewohner mit einem benzinbetriebenen Offroader fahren und die sich beim Konsum nicht ums Klima kümmern, also zum Beispiel Fleisch à discrétion essen wollen.

Der Imarksche Haushalt und Lebensstil kollidieren mit den globalen Klimaschutzzielen, zu denen sich die Schweiz bekannt hat. Dazu gehört, dass sie ihre Treibhausgasemissionen bis ins Jahr 2030 um 50 Prozent senken will, verglichen mit dem Jahr 1990. Wie das gelingen soll, darüber diskutiert das Parlament diese und kommende Woche. Dabei geht es auch um die Frage, wie viel der Klimaschutz kosten darf.

Sei es der höhere Benzinpreis – die Forderungen reichen von 5 bis 20 Rappen auf einen Liter. Seien es die Maßnahmen im Gebäudebereich, wenn es darum geht, strengere energetische Standards für Neubauten oder die Sanierung von alten Häusern zu schaffen. Sei es die Anhebung der CO₂-Abgabe auf Heizöl.

Das Geld, das auf diese Weise dem Staat zufließt, wird zu einem großen Teil an die Bevölkerung oder an Firmen zurückgegeben. Die Lenkungsabgabe auf CO₂ will mit ihren Millionen motivieren und belohnen. Und zwar all jene, die sich mit ihrem Wohn- und Lebensstil und ihrem Geschäftsgebaren auf jenes Ziel hinbewegen, zu dem sich die Staatenwelt und die Schweiz mit der Ratifizierung des Pariser Abkommens längst bekannt haben: in eine klimafreundliche Zukunft.

Unternehmer Gunzinger sagt: "Wer sich normal verhält, der kriegt mehr zurück, als er bezahlt. Und wer sich umweltverträglich benimmt, der macht vorwärts – und erhält pro Jahr etwa 2.000 bis 3.000 Franken rückerstattet."

Ein solcher Gewinner-Haushalt sieht für Gunzinger wie folgt aus: vier Personen, die sich ein gut isoliertes Haus oder eine Wohnung teilen. Geheizt und geduscht wird mit einer strombetriebenen Wärmepumpe, auf dem Dach gibt es eine Fotovoltaikanlage, und in der Garage steht ein Elektroauto.

Gunzinger kann seinen Ärger darüber, dass die Grünen und die mit ihnen verbündeten Klimaaktivisten das Geldargument ihren rechten Gegnern überlassen, nicht verbergen. "Die Zahlen sprechen für sie!", empört er sich. Und er holt aus zu einem Exkurs über sein großes Thema: die Energiewende. Die Schweiz sei neben Österreich, Schweden und Norwegen das vierte Land auf Erden, das dank Bergen und großen Speicherseen die Energiewende sofort anpacken müsste – und könnte. Die Energie von Wind, Wasser und der Sonne werde ausreichen, um die Energiebedürfnisse der Schweiz vollumfänglich zu decken, ist Gunzinger überzeugt. Und dies zu viel niedrigeren Kosten, weil keine fossilen Brennstoffe mehr eingekauft werden müssten. "Der Wind stellt uns keine Rechnung", sagt Gunzinger.

Gerechnet hat auch der Lausanner Umweltökonom Philippe Thalmann. Aber anders als SVP-Nationalrat Imark. "Er stellt die Haushalte als dumm und passiv dar. Ich glaube, da liegt er falsch." Thalmann glaubt an die Kraft der Verhaltensänderung. Lenkungsabgaben, wie sie das CO₂-Gesetz vorsieht, hätten das Ziel, "Menschen zu einem vernünftigeren Verhalten zu verleiten". Sie also dazu zu bringen, anders oder weniger zu heizen, auf unnötige Autofahrten zu verzichten oder einen elektrischen Neuwagen zu kaufen.

Ob sich der Mensch umweltverträglich verhält, ist dann keine Frage der Moral mehr, sondern eine Frage des Geldes und – der Vernunft.

Dahin möchte auch Lucas Bretschger kommen. Allerdings auf anderen Wegen. Der Professor für Ressourcenökonomie an der ETH Zürich versteht, dass die Grünen "keine Lust haben, auf die Gelddiskussion einzusteigen". Der Aufwand, seriöse Zahlen zu berechnen, sei groß, die Interpretation allerdings in jedem Fall schwierig. Weil sich schließlich jeder Politiker seinen Wunschhaushalt vorstelle: "durch die eigene, gefärbte Brille". Konsequenterweise müssten auch die rückverteilten Einnahmen und die zweckgebundenen Zuschüsse auf die Haushalte aufgeschlüsselt werden, sagt er.

Das ungleich größere Problem sei jedoch, dass sich die gegenwärtige Diskussion immer auf den Status quo berufe. "Ich wünsche mir eine dynamische Betrachtung", sagt Bretschger. "Wirtschaftlich ist es viel interessanter, sich jetzt mit Zukunftstechnologien zu befassen. Eine kluge Politik könnte hier eine Initialzündung geben."

Und damit auch die Kosten für den Einzelnen senken: Je mehr Leute auf Wärmepumpen umstellen, desto günstiger werden die Geräte, desto besser wird der Service. So lange, bis es zum Normalfall wird. "Da wird sich enorm viel verändern", sagt Bretschger. "Und die Schweiz sollte technologisch einen Spitzenplatz behalten."