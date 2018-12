Es gibt ein schmutziges Geheimnis in praktisch jedem Szenario, das beschreibt, wie die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts unter 2 Grad Celsius (und besser noch: unter 1,5 Grad) gehalten werden könnte. Weil diese Ziele allein mit der Verminderung von Treibhausgas-Emissionen inzwischen unrealistisch erscheinen, rechnen Forscher mit "Negativ-Emissionen" (ein ähnlich kurioses Oxymoron wie Minuswachstum). Sprich: Kohlendioxid, das mengenmäßig wichtigste Treibhausgas, müsste im großen Stil aus der Luft gefiltert werden. Bloß wie?

Inspiration finden Forscher und Ingenieure in der Natur: Fotosynthese lautet die Antwort der Evolution. Sie wandelt Sonnenenergie in chemische Energie um – sie ist die Solartechnik der Natur. Da der Prozess CO₂ aus der Luft benötigt, bindet jede Pflanze Treibhausgase. Ein bisschen. Wollte man genug Bäume pflanzen, um die überschießenden Emissionen der Menschheit aufzufangen, wäre eine zusätzliche Wald-Anbaufläche nötig, die mindestens so groß sein müsste wie Indien, vielleicht gar so groß wie Kanada. Die gibt es nirgends.

Künstliche Bäume sollen daher auf weit weniger Platz größere Mengen Treibhausgas einfangen. Dabei können Chemiker die Tatsache nutzen, dass CO₂ sauer ist und sich an basische Flüssigkeiten bindet. Als Pionier dieser Technik gilt der deutsche Physiker Klaus Lackner, der in Arizona und an der New Yorker Columbia University forscht. Der Harvard-Professor David Keith hat nach demselben Prinzip eine kontinuierlich arbeitende Riesenkiste von drei mal fünf mal drei Meter Größe entwickelt, die auf Stelzen steht und per Ventilator Luft ansaugt. Eine Tonne CO ₂ bindet dieser Prototyp pro Tag, das ist etwa so viel, wie ein Hektar deutscher Durchschnittswald speichert – pro Monat. Technisch CO₂ zu binden, das würde im größeren Maßstab pro Tonne rund 100 US-Dollar kosten. Noch ist das viel mehr, als man beim Zertifikatehandel für die Vermeidung derselben Menge verdienen kann.

Eine verbesserte Fotosynthese könnte da mit geringerem Aufwand mehr Treibhausgas binden. Pflanzen nutzen nämlich nur ein mickriges Prozent des einfallenden Sonnenlichts zur Zuckersynthese. Diesen Wirkungsgrad haben Chemiker im Labor bereits übertroffen, etwa am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg. Sie ersetzten das zentrale Enzym der natürlichen Fotosynthese (es trägt den hübschen Namen Rubisco) durch effizientere Enzyme. Noch geht das nur im Reagenzglas. Draußen, in der echten Welt, zeigt sich, dass die Evolution eine Biotechnologie hervorgebracht hat, die zwar mäßig effizient ist, aber dafür extrem robust.

Sie mit einer aufgemotzten Fotosynthese zu übertreffen, die von selbst in natürlichen Zellen abläuft – man stelle sich Tanks voller transgener Algen vor oder speziell für den Klimaschutz gezüchtete Designerbäume –, das wäre der heilige Gral der synthetischen Biologie.