Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren ist die Zeit des deutschen Kolonialismus zu Ende gegangen. Eine Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit dieser Zeit und ihren Folgen hat in vielen deutschen Städten, wenn überhaupt, gerade einmal zaghaft begonnen. Eine Ausnahme ist die Hansestadt Hamburg. Schon in den Siebzigerjahren drangen Aktivisten auf eine Aufarbeitung der Geschichte und kritisierten, dass Denkmäler, Straßenschilder, Büsten die Kolonialherren von einst ohne jede Erwähnung ihrer Missetaten ehrten. Jahrzehntelang wurde heftig gestritten, bis die Hamburger Bürgerschaft den Senat im Jahr 2013 einstimmig dazu aufforderte, sich mit dem kolonialen Erbe auseinanderzusetzen.

Schon im folgenden Jahr legte Hamburg als erste europäische Metropole ein Konzept für die Aufarbeitung vor. Ein Konzept, das nicht nur die Museen in den Blick nimmt, sondern sich mit der Stadtgeschichte insgesamt beschäftigt, sich also auch Straßennamen, Denkmäler und Plätze vornehmen und diese auf ihre koloniale Vergangenheit hin untersuchen will. Um das zu tun, wurde an der Uni Hamburg 2015 eine Forschungsstelle mit dem etwas komplizierten Namen "Hamburgs (post-)koloniales Erbe/Hamburg und die (frühe) Globalisierung" eingerichtet, um die wissenschaftliche Basis für die Auseinandersetzung zu schaffen. Bis heute ist sie die einzige Forschungsstelle in Deutschland, die sich ausschließlich mit der deutschen Kolonialzeit und ihren Auswirkungen auf eine Stadt beschäftigt.

Der Stadtteil HafenCity, hier steht die Elbphilharmonie, die neue U-Bahn-Linie 4 führt hierher. Esther Utjiua Muinjangue streckt auf den Marco-Polo-Terrassen die rechte Faust in die Luft und singt mit klarer Stimme: We shall overcome. Die rund 30 anwesenden Vertreter der Herero und Nama, die zu dieser Kundgebung gekommen sind, stimmen ein. Es ist der Abschluss eines dreitägigen Besuchs in der Hansestadt, ein friedlicher Protest. Nur wenige Hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem jetzt gesungen wird, bestiegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutsche Soldaten Schiffe und machten sich auf nach "Deutsch-Südwestafrika", dem heutigen Namibia. Unter dem Befehl des Generalleutnants Lothar von Trotha wurden von den deutschen Truppen bis zu 70.000 Herero und Nama ermordet – nicht wenige Historiker sprechen heute von einem Völkermord.

Vertreter der beiden Völker haben 2017 in New York Klage gegen die Bundesregierung eingereicht. Auch in Deutschland waren Abgesandte bereits häufiger, bislang vergebens. Doch dieses Mal hat sich die Delegation nicht umsonst auf den weiten Weg gemacht: Sie findet Gehör, nicht nur für ihren Gesang.

Hamburg ist eine der reichsten Städte Europas. Der Ursprung dieses Reichtums liegt im Hamburger Hafen, in dem seit mehr als 800 Jahren Geschäfte betrieben werden. Heute ist er der drittgrößte Containerhafen Europas, wichtigster Wirtschaftsfaktor der Stadt und größter Außenhandels- und Transitplatz Deutschlands.

Seit dem 16. Jahrhundert gelangten Zucker, Baumwolle und Kautschuk aus der ganzen Welt via Hamburg nach Europa, Rohstoffe wie Schokolade und Rum wurden verfeinert und verschafften den Hamburger Kaufmännern teils riesige Vermögen. Mancher aber, wie der aus dem vorpommerschen Demmin stammende Heinrich Carl von Schimmelmann, der 1757 nach Hamburg zog, verdiente sein Geld nicht nur durch den Anbau und Austausch von Baumwolle, Zuckerrohr und Gewehren. Schimmelmann handelte mit Menschen. Mehr als 1000 Sklaven besaß er und ließ sie auf seinen Plantagen in der Karibik für sich arbeiten. Dennoch ist bis heute eine Straße in Hamburg nach ihm benannt.

In den 1880er-Jahren verschärfte sich die Konkurrenzsituation zwischen den europäischen Kolonisatoren in Afrika, vor allem an den Küsten Westafrikas. Wenig verwunderlich, dass es Hamburger Unternehmer waren, die die deutsche Reichsregierung in Berlin in den Kolonialismus drängten. Allen voran der erste Präses der Hamburger Handelskammer, der Reeder und Kaufmann Adolph Woermann. In einer Denkschrift forderte Woermann im Jahr 1883 eine stärkere militärische Präsenz Deutschlands und die "Erwerbung eines Küstenstrichs in West-Afrika zur Gründung einer Handelskolonie".

Reichskanzler Otto von Bismarck hielt zwar vom Kolonialismus wenig, der "deutsche Kolonialschwindel" schien ihm gar "tölpelhaft". Im deutschen Reichstag erklärte er, nichts Schlimmeres könne dem Reich passieren, als dass ihm jemand ganz Afrika schenkte. Zu groß schien das Konfliktrisiko, zu gering die zu erwartenden Erträge. Dennoch gewährte Bismarck den Hamburger Kaufleuten Schutz und führte Deutschland in die Kolonialzeit, die bis zum Ende des Ersten Weltkriegs dauerte.