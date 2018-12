Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

6 Zumeist die Folge des Mangels an Verfügbarkeit 10 Bergweggemälde? Kleinere Antlitzfixierung! 15 Erhebung in der Schlagabtauschbörse 17 Die Anmut ahmt die Schamhaftigkeit nach wie die ... die Güte (Joseph Joubert) 19 Was manche nicht ...: ... ohne Geben macht unglücklich und unbeliebt 20 Höheres Wesen, vom Sagenhören bekannt 21 Seltener denn Süße begrüßt – von französischer Weide gegrast 22 Kurz: zuständig fürs Weltmeistern geballten Spielwillens 23 Abgebrochener Zweig: ein kürzeres im Buch der Bücher 24 Lust und ... sind die Fittiche zu großen Taten (Johann Wolfgang von Goethe) 25 Eine der windigen Deftigkeiten 26 Ort erwartbarer Bewegungslosigkeit in Bewegungserwartung 31 Spruch vom Geduldsfadenriss: Die langsam ..., ... schwer 33 Da in Königs Wappen, dort wie König mit Elbsandstein-Stein genannt 34 Separationelle Aktion 38 Kann schrittweise ordentlich Fahrt aufnehmen 40 Sendet der Hahn in den Krug 41 Der größte ... ist, sich selbst zu überwinden (Sprichwort) 42 Terminieren ihrerseits das allgemeine Couchbesetzen und Schirmfokussieren 43 Nicht in London: Grund zur Klage 44 Wer’s ist, taugt nicht zum Anpasswesen, nicht zum Kompromissionar 45 Je nach Nyx von mäßiger bis voller Helle 46 Verdrehtes Nagetier: am Exzentriker vielleicht schneller zu bemerken als am grauen Mäuschen

Senkrecht:

1 Sind wohlgeraten zum Verzieren oder angebraten zum Verzehren 2 Tauglich zum Lächeln, falls nicht gerade gezogen 3 Wie geht’s los, für gewöhnlich, beim Achterbahnfahrtstart? 4 Fall von Segelseitenwechsel 5 Kurzerhand: angenehm für Verlauterbarungen 6 Für das, was einer ist, haben seine ... die Kosten bezahlt (Friedrich Nietzsche) 7 Hier Nassbiotop, da Saitenweisenbestandteil 8 Sind das Salz in der Suppe des durchgeplanten 13 senkrechts 9 Berechtigte Frage an Extremsammler? Blütenprachtexemplar! 10 Sagenhaftes Instrument zur Verabreichung von 24 waagerecht 11 Bekannter Trick – und vier macht das Spiel komplett 12 So auftreten heißt: Mutarmutvermutung riskieren 13 Trübwetter im Spiegel: heiter wünscht man sich’s 14 Handfestes Indiz für den Entwendegeist des Einsteigers 16 In den Sommerferien insbesondere: attraction für die ganze famille 18 Die Sitzposition am längeren wird bevorzugt 27 Schwappen wellenförmig übers iberische Schriftbild 28 Das einzig ansprechende Handeln unter Distanzierteren 29 Sie zu treffen zählt eben gerade gerade eben nicht als Treffer 30 Verdrehter Nachrichtendienstler: kommt nicht ans 16 senkrecht ran 32 Gibt dem Datz wie dem Ftaat ein Körnchen mehr Sinn 35 Volksmunds Rat: Klag niemandem dein Leid, so wird es nicht ...! 36 Dame aus der nämlichen Verwandtschaft des Schwanenkindes 37 Ein restbezügliches Beiwort nach gewissen Abzüglichkeiten 39 Ein nordischer Stichpunkt in der Tierenzyklopädie 41 Könnte auch AbG heißen – wie Ankläger bei Gericht

Lösung von Nr. 2461 (ZEITmagazin Nr. 49/2018):

Waagerecht:

6 MANGUSTE zu Languste 9 SCHELTE 13 Esszimmer: MENSA 15 AUFSCHLIESSEN, öffnen und aufholen 19 TELEPATHIE 20 LITER 21 HAELSE 22 NAESSE 23 DERB 24 Schatz-KISTE 26 "vom Regen in die TRAUFE kommen" 29 EDELMUT 32 TATORTE 35 Olaf Scholz, Bundesminister der FINANZEN 36 TEUER 37 EIBE in Sch-eibe 38 SPUREN 41 LORELEI (Heinrich Heine) 42 Kälte und KELTE 43 BONZEN 44 BENENNEN 45 NEREIDEN

Senkrecht:

1 FANTASTEREI 2 QUAESTOREN 3 VESTA 4 KEILE 5 WESER 6 MEPHISTO (Johann Wolfgang von Goethe, "Faust") 7 GALLE 8 SUPER(-benzin) 9 SCHEFFELN nicht von Chef 10 zehn = X, X = CHI 11 schmerzende und Stadt LEIDEN 12 VERBUNDEN 14 SEE-gang, -fahrt 16 FANATIKER 17 LESEN 18 STELZEN 25 TAUEN 27 Verzicht UEBEN 28 EISTEE 30 DAUBEN 31 Adolph von MENZEL, "Flötenkonzert" 33 TELEX 34 (he-)REIN 39 PER in Per-sonal 40 ROI = König (franz.), in B-roi-ler