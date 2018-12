Es gibt einen alten, um nicht zu sagen ewigen Streit: Wird die Welt mit zunehmendem Alter besser oder schlechter? Die Optimisten sagen das eine, die Pessimisten das andere. Um die Entscheidung noch schwieriger zu machen, gibt es sogar eine dritte Meinung, die besagt, dass sich Aufstieg und Niedergang zyklisch abwechseln, so wie es immer wieder Sommer und immer wieder Winter wird. Für jede dieser Positionen gibt es Bibliotheken voll guter Argumente, und es sieht nicht so aus, als könnte der letzte Beweis dafür, dass die Welt immer besser oder immer schlechter oder abwechselnd besser und schlechter werde, jemals erbracht werden.

Jede dieser drei Betrachtungsweisen hatte auf dem Markt der Weltdeutungen schon einmal die Oberhand. Im Augenblick triumphieren die Kulturoptimisten, denn das Kulturleben blüht, es werden so viele Bücher gelesen wie noch nie seit der Erfindung des Alphabets. Für eine kleine Minderheit ist das, was man heute Kultur nennt, bei strenger kulturpessimistischer Betrachtung dennoch nichts als wertlose Massenware einer geistlosen Kreativwirtschaft, die niemanden über den unaufhaltsamen Zerfall der alten europäischen Hochkulturen hinwegtrösten kann.

In der bemerkenswerten Essay-Reihe des zu Klampen Verlages unternimmt der Publizist Alexander Grau jetzt einen neuen Versuch, für den Kulturpessimismus zu werben. Eine "Kulturhavarie", so seine These, sei in der nach endloser Bedürfnisbefriedigung schnappenden "Wohlstandsgesellschaft" unaufhaltsam. Zu ändern sei da leider nichts, das Glück des kulturpessimistischen Begreifens schon alles. Den anregenden Essay lese, wer wissen will, warum der Kulturpessimismus weiterhin auf verlorenem Posten steht.

Alexander Grau: "Kulturpessimismus"

Zu Klampen Verlag, Springe 2018; 160 S., 16,– €