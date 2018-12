An einem Tag Anfang Dezember ergeben sich im Dialog zwischen L. (Ende zwanzig, 1500 netto) und ihrem Smartphone während einer U-Bahn-Fahrt folgende Situationen:

Dr. Smile sagt, er könne L. eine Zahnspange herstellen, die ihr zu einem perfekten Lächeln verhelfen würde (#happy #wedding). Irgendein Arschloch sagte mal, ein schönes Lächeln sei wie eine VISITENKARTE. Aber die Sache ist: Das Arschloch hat natürlich voll recht.

Crème de la Mer, Luxus für Ihre Haut: 228 Euro, 60 ml.

Is Melania Trump sending us a message through her creepy Christmas trees?

Warum sind die Weihnachtsbäume so rot und so viele? Aber viel wichtiger: Ein verdammter Trump-Tree ist mit Sicherheit so viel wert wie die Zahnspange, und dieses Biest hat sich auch noch hochgeschlafen. Melania Trump ist nur durch Sex zu diesen hässlichen Bäumen gekommen.

Ist das, was gerade im Gehirn von L. passiert, jetzt Sozialneid oder Misogynie oder beides und untrennbar? L. jedenfalls ist meganeidisch, und es geht ihr auch nicht besser, wenn sie daran denkt, wie schlecht es anderen Menschen geht, etwa den Kindern, die Trump von ihren Eltern trennen ließ und die gerade in einem Jahresrückblick erwähnt werden.

Weil, bald ist Weihnachten, und wer soll das alles bezahlen? L. überlegt, was sie twittern könnte.

Zahnaufhellung: Geht bei 150 Euro los, aber es gibt auch Angebote, die über 1.000 Euro kosten. Dagegen Brustvergrößerung mit Implantat: Laut Check24 ab 5.000 Euro.

L.s Freundin J. postet einen Artikel zum Thema "Female Anger". Like. Neben L. sitzt ein Mann breitbeinig da, während sie die Beine zusammenpresst. Als ein älterer Mann hinzukommt, bietet sie ihm lächelnd ihren Platz an. Alice Weidel wäre in dieser Situation bestimmt ausgerastet, aber der ist inzwischen wahrscheinlich auch echt alles egal.

Umsteigen. L. überlegt, was sie Lustiges twittern könnte. Vielleicht: "Was ist eigentlich aus Ray von 2unlimited geworden?" Scheiße. Kann man überhaupt nicht mehr twittern, solche Fragen, weil einem das alles Google beantworten kann, und deswegen ist es auch so einsam hier auf dem U-Bahn-Bahnsteig.

Die U-Bahn fährt ein und L. durch den Kopf. Sie verdeckt das Plakat vom Heimatministerium: "Dein Land, Deine Zukunft, Jetzt. Bis zum 31. 12. gibt es für freiwillige Rückkehrer für bis zu zwölf Monate die Möglichkeit einer Übernahme von Wohnkosten." Gemeint sind Asylbewerber. Wie sehen Asylbewerber aus?

L. fragt sich, ob sie rassistisch sei, und denkt: vielleicht ja? Ist man ein Rassist, wenn man rassistisch denkt? L. scannt, wenn sie zwischendurch mal kurz von ihrem Smartphone aufsieht, permanent irgendwelche Menschen nach ihrem Aussehen und entscheidet auf Grundlage ihres Befunds, ob sie die Hand auf ihre Tasche legt oder nicht. Dennoch würde L. Rassismus jederzeit als Beleidigung von sich weisen. Vielleicht ist das ein Problem.

Beantworte 5 Fragen, und wir sagen dir, welches nervige Weihnachtslied du bist.

L. muss wieder an die La-Mer-Creme denken und legt sie in den Warenkorb, um zu fühlen, dass es ganz leicht gehen würde.

Das Nachdenken über Rassismus von eben blitzt L. unangenehm durchs Gehirn. Wenn das jemand gesehen hätte.

Turboateng twittert: "Kapitalismus sicherlich in Teilen schwierig, Chicken nuggets in Dinoform allerdings auch sehr geil." 1 Herzchen dafür.

Artikel zum rechten Netzwerk in der Bundeswehr retweetet. Besser. Schon vier Herzen.

L. kauft die Creme.