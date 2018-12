Multiplex

Die erste Kino-Erinnerung: Meine Mutter will mit mir und meinem Bruder in König der Löwen gehen, aber wir kommen nicht rein, weil die Vorstellung ausverkauft ist. Ich fange an, bitterlich zu heulen.

Das Kino war klein und schön und lag in der Altstadt. Es hat dann später zugemacht. Geschieht ihm recht. Das neue war viel besser. Es war ein Multiplex. Dort gab es nicht nur immer freie Plätze. Sondern auch riesige Softdrinks. Später sogar Wodka-Zitrone in der Dose. Und MTV!

Zu Hause empfingen wir nur die Öffentlich-Rechtlichen. Bis heute kämpfe ich mit der Bildungslücke, die eine privatsenderlose Jugend in mir hinterlassen hat. Im Wartebereich des Multiplex aber hing ein großer Fernseher, auf dem MTV lief. Als wir einmal kein Geld für den Eintritt hatten, saß ich mit einem Freund den ganzen Abend im Foyer und habe Videoclips gesehen. Mindestens zehnmal lief Blue von Eiffel 65: "I am blue, Da ba dee da ba daa; Da ba dee da ba daa; Da ba dee da ba daa." Bei Wikipedia steht: "Die Textzeile 'Da Ba Dee' wurde verwendet, da sie sprachen- und länderübergreifend verständlich ist." Das stimmt. So wie das Multiplex auch überall gleich ist.

Wenn ich mich unwohl fühle, neu und fremd bin in einer Stadt, weiß ich, wo ich hingehe. Als ich mit 16 eine Freundin meiner Mutter in Kanada besuchte, lief ich tagelang durch Halifax, nichts zu tun, außer mit dem Weltschmerz eines 16-Jährigen klarzukommen. Die Bars wiesen mich ab, weil ich noch nicht volljährig war. Dann fand ich den Weg ins Multiplex und sah mir mittags um eins Shooter mit Mark Wahlberg an. Mit einem Liter Cola und zwei Fremden, Mike und Lara, die ich nicht vergessen werde, denn Leute, die sich mittags um eins Shooter ansehen, verbindet etwas Spezielles. Als ich später nach Berlin zog, war logischerweise mein erster Schritt der ins Sony Center, diesen geilen Nicht-Ort, zu James Bond, Spectre. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stockwerke es runterging, es waren viele, lange rote Gänge, es war die Spätvorstellung kurz vor Mitternacht, es war dunkel und satt. Auch in Hamburg war das Erste, was ich unternahm, ein Besuch im Cinemaxx. Mit zwei Freunden war ich planlos und frierend durch die Stadt gelaufen und dann willkürlich in Soul Kitchen von Fatih Akin gestolpert, mit Astra und warmen Nachos.

Überhaupt, Nachos. Warm und mit Salsa oder, wenn es draußen kalt ist oder es einem richtig dreckig geht, mit Käsesoße. Und mit richtig viel Geräusch, während man sie isst. Im Programmkino undenkbar. Jeder Cineast würde mich umbringen. Was soll ich sagen – ein Film ohne Nachos, da kann ich auch zu Hause bleiben.

Ich hoffe, dass es dem Multiplex nicht wie den Einkaufszentren ergeht. Geshoppt wird entweder im Internet oder in schicken Boutiquen, die sich an eine klar definierte Kundschaft richten. Für das Kino hieße das: entweder Netflix oder superspezialisierte Programmkinos für statusbewusste Liebhaber. Es wäre ein großer Verlust.

Xaver von Cranach mag auch Jazz von Thelonius Monk, Bücher von W. G. Sebald und Leberwurst mit Marmelade. zur Autorenseite

Neider und Connaisseure sagen ja, das Multiplex sei seelenlos. Weil dessen Besucher Banausen seien und die Mitarbeiter nichts von Kino verstünden und sich nicht für die Zuschauer interessierten. Massenabfertigung! Da kann ich nur sagen: An einem der heißesten Tage 2018, an dem noch dazu das DFB-Pokalfinale in Berlin stattfand, ging ich ins Multiplex der "Neuköllnarcaden". Ich wollte den Berlinern, dem Fußball und der Hitze entkommen, zudem war ich angetrunken und kannte Black Panther noch nicht, der schon fast nirgends mehr gezeigt wurde. Es war, ohne Übertreibung, niemand da. Ich ging also auf die Kasse zu, und der nette, etwa 18-jährige Junge sagte halb verzweifelt, halb belustigt: "Black Panther?" Er gab mir eine Karte, Nachos, ein Bier und führte mich in den Saal. Sie haben den Film nur für mich gezeigt. Da wusste ich: Ich bin zu Hause.