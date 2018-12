Was im Dorf passiert, muss im Dorf bleiben. So lautet das oberste Gesetz. Hoffmann hat dagegen verstoßen, und viele im Dorf glauben, dass alles anders gekommen wäre, wenn Hoffmann verstanden hätte, wie ein Dorf funktioniert. So aber sitzt er nun in einem Saal des Amtsgerichts Fürstenwalde und erzählt, was er von jenem Abend drei Jahre zuvor in Erinnerung hat.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden