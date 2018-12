Sandra Maria Duarte Silva sitzt auf einem Steinmäuerchen und öffnet den Rucksack zwischen ihren Knien. Sie trägt einen roten Fleecepulli und Wanderschuhe. Es ist wie damals, als sie im Engadin mit ihren Kindern auf die Burgruine Fortezza Rohan bei Susch wanderte. Doch hinter Silva erhebt sich nicht der Flüelapass und wachsen statt Tannen oder Föhren unzählige Apfelbäume. Die 39-Jährige rastet in einer Obstplantage außerhalb von Lamego, einer Kleinstadt im Norden Portugals.

Es ist ein milder Herbsttag im November. Seit acht Uhr früh pflückt Sandra Silva die Früchte für einen regionalen Obstproduzenten. Gala, Golden, Bravo. Es ist ihr dritter Monat als Erntehelferin. Jetzt sind die Fuji-Äpfel dran, die letzte Sorte der Saison. Acht Stunden täglich arbeitet Silva auf der Plantage, manchmal auch am Samstag. Für 35 Euro am Tag. "Am meisten Mühe in der Schweiz hat mir gemacht", sagt Silva und packt ihr Mittagessen aus dem Rucksack, "dass ich so viel Zeit drinnen verbringen musste."

Im Sommer 2017 ist Silva zusammen mit ihren beiden Töchtern Ana und Jessica nach Portugal zurückgekehrt. Nach 17 Jahren in der Schweiz. Und seit ein paar Wochen lebt nun auch José Antonio Cardoso Duarte wieder mit seiner Familie.

Eigentlich ist die Schweiz seit Jahrzehnten ein klassisches Einwanderungsland für arbeitssuchende Portugiesen. In Europa ist es nach Frankreich gar das beliebteste. 267.000 Portugiesinnen und Portugiesen leben hier – und es wurden jahrelang immer mehr. Im Spitzenjahr 2011 kamen 15.000 ins Land; und lediglich 4.000 gingen.

Doch nun erlebt der Trend eine Wende. 2017 kehrten erstmals mehr Portugiesen der Schweiz den Rücken, als hierher einwanderten, und auch heuer sind bis September bereits 7.600 Portugiesen zurück in ihre alte Heimat gezogen.

Sandra Maria Duarte Silva und José Antonio Cardoso Duarte sind frisch verheiratet, als er im Jahr 2000 seinen Bruder in der Schweiz bittet, sich nach einer Arbeit für ihn umzusehen. Nicht, dass er mit seinem Leben in Portugal unzufrieden gewesen wäre. Zwölf Jahre hatte der damals 28-Jährige als Automechaniker gearbeitet, und das Geld, das er verdiente, reichte gut für ihn, der noch bei seinen Eltern wohnte. Wofür es allerdings nicht reichen würde: ein eigenes Haus.

Auszuwandern, in der Schweiz einen Job zu suchen, das war für Duarte und seine damals 21-jährige Ehefrau kein Entscheid, den sie aus einer existenziellen Not heraus fällten. Die Emigration war für sie der folgerichtige Schritt in ihrer gemeinsamen Biografie. Ein zeitweiliger Umstand, in den man sich fügt, wie in andere Pflichten, die das Leben mit sich bringt.

Einfach war das Abschiednehmen trotzdem nicht. Silva erzählt, wie sie ihrer Mutter eigentlich eine unverzichtbare Stütze gewesen sei in einem Haushalt mit drei Brüdern. Und wie sie sich selbst mit einem gerade mal zwei Wochen alten Baby in einem fremden Land mit fremden Sprachen zurechtfinden musste.

Die junge portugiesische Familie zieht in ein kleines Dorf im Unterengadin. Nach Susch. Silva bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Als auch die jüngere Tochter in die Schule kommt, beginnt sie, ein paar Stunden wöchentlich in anderen Haushalten sauber zu machen. Duarte ist erst Küchenhilfe in einem Hotel, findet aber bald einen Job in einer Garage. "Wenn ich keine Stelle als Automechaniker bekommen hätte, wären wir wohl nicht so lange geblieben", erzählt der heute 46-Jährige. Er ist ein kleiner, flinker Mann, auf dessen Baumwollsweater das Firmenlogo seines Engadiner Arbeitgebers aufgenäht ist. Die Schweiz ist für Duarte auch nach all diesen Jahren: die Garage Rainalter Nodèr. 16 Jahre lang repariert er dort Autos. Kein anderer Name fällt so oft wie der seines Vorgesetzten, wenn Duarte von der Schweiz erzählt. Und Duri Nodèr blickt einem aus Fotos entgegen, die der Portugiese zeigt. Ein bisschen mürrisch schaut er drein, ein echter Patron.