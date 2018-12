War das alles? Einmal durch die Brüsseler Verhandlungsmühle gedreht, sind die Vorschläge von Emmanuel Macron zur Reform der Währungsunion kaum wiederzuerkennen: Der französische Präsident wollte die Euro-Zone mit einem eigenen Haushalt, einem eigenen Finanzminister sowie einem eigenen Parlament ausstatten und noch dazu eine Digitalsteuer einführen, die vor allem die großen amerikanischen Internetkonzerne treffen sollte.

Der Status nach einer durchverhandelten Nacht der Finanzminister der Euro-Länder ist: Einen eigenen Finanzminister wird es nicht geben, ein eigenes Parlament auch nicht. Der Haushalt für den Euro wird Teil des allgemeinen Haushalts der EU, aber auch das nur, wenn die Staats- und Regierungschefs auf einem Gipfeltreffen in der kommenden Woche noch ein paar strittige Punkte abräumen, auf die sich die Minister nicht verständigen konnten.

Und ob die Digitalsteuer kommt, ist auch nicht klar. Wenn überhaupt, dann nur in einer deutlich abgespeckten Variante als Steuer auf Werbeeinnahmen im Onlinegeschäft, nicht als Abgabe auf die Verwendung von Daten. Was es geben wird, ist eine neue Kreditlinie für den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Der Krisenfonds darf künftig auch Darlehen an Länder vergeben, ohne dass sie im Gegenzug Reformauflagen erfüllen müssen. Sie können diese Darlehen aber nur in Anspruch nehmen, wenn sie finanziell gut dastehen – dann allerdings sind sie wahrscheinlich auch nicht auf Unterstützung angewiesen.

In der Praxis dürfte sich durch diese Einigung in der europäischen Währungspolitik zunächst nicht viel ändern. Was sich auch daran ablesen lässt, dass nicht einmal die sonst kritische Unionsfraktion im Bundestag Bedenken anmeldet. Man kann das als Erfolg werten. Schließlich wurden in der Euro-Krise neue Instrumente geschaffen. Der ESM gehört dazu. Seine Zukunft ist nun gesichert. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn zwischenzeitlich wurde sogar darüber diskutiert, ob er nicht wieder aufgelöst werden sollte, weil die Krise ja vorbei sei. Das will inzwischen niemand mehr. Und: Mit dem nun gefundenen Kompromiss haben die Finanzminister den Rahmen für weitere Verhandlungen gesetzt. Dieser Rahmen lässt sich auch mit ambitionierteren Inhalten füllen, wenn es in den Mitgliedsstaaten dafür Mehrheiten gibt.

Im Moment – auch das ist eine Botschaft der Brüsseler Beschlüsse – gibt es die nicht. Dass überhaupt eine Einigung gefunden werden konnte, liegt an den Vermittlungsbemühungen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Vorstellungen der Nordstaaten und der Südstaaten waren so weit voneinander entfernt, dass die Gespräche mehrmals kurz vor dem Scheitern standen. Vor allem die niederländische Regierung wollte am liebsten alles so lassen, wie es ist.

Damit ist aber auch klar: Impulse für neue europäische Initiativen können in den kommenden Monaten und womöglich auch Jahren nicht aus der Währungspolitik kommen. Das geht nur mit Themen, die weniger strittig sind. Der Schutz der Außengrenzen wäre ein solches Thema, die Verteidigungspolitik, die digitale Infrastruktur, die Sicherung der Energieversorgung, der Kampf gegen den Klimawandel.

Es ist ja nicht so, dass die Menschen den Glauben an Europa verloren haben, sie sind nach den Krisen der vergangenen Jahre nur misstrauischer geworden. Es wäre unter diesen Umständen kein Zeichen politischer Klugheit, ausgerechnet dort Akzente setzen zu wollen, wo das Misstrauen am größten ist. Die nächste Krise wird also weitgehend mit dem vorhandenen Instrumentarium bewältigt werden müssen.