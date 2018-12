Es könnte ein Traum sein: dass dort oben, im 87. Stock, Krokodile leben, fast unbemerkt, mit filtriertem Wasser, Klimaanlage und genug Sumpfgras. Oder es könnte eine Science-Fiction-Erzählung mit tierischen Protagonisten sein: wie Riesenschnecken eines Tages im Liebestanz die Straßen und Kreuzungen unserer Großstädte einnehmen. Oder eine schrille Tiergroteske, die klingt dann so: "Im hinteren Zimmer unserer Wohnung ist ein Schwein, und es versinkt ... nach und nach, scheibchenweise"; oder so: "Eines Nachmittags verwandelten sich alle Vorstandsmitglieder in Frösche." Auch im Sound des Mythos lassen sich diese Tiergeschichten lesen: wie wir den Orca in den Himmel hoben, wo er blieb, für immer, weil wir bis heute nicht wissen, wie wir ihn ins Meer zurückbringen könnten, in dem seine Mutter noch klagend ruft. Oder, andere Fingerübung, als Horrorgeschichte: wie der Fischer sich mit dem Flensmesser durch den Rachen eines Monsters kämpft.

Der Australier Shaun Tan, Schriftsteller, Illustrator, Maler, Filmemacher, ist einer der vielseitigsten Künstler der Gegenwart. Nun hat er malend und erzählend eine Reise ins Innere der Stadt unternommen und hat durch 25 variantenreiche Tier-und-Mensch-Geschichten, die sich im Buch mit 40 doppelseitigen Gemälden in Öl abwechseln, die Tierwelt in die Städte der Menschen gebracht. Alle sind als Mit-Tiere aneinandergerückt. Alle fremdeln. Alle scheinen zu fragen: Und was hast du hier zu suchen? Man könnte einander kennenlernen, vielleicht. Entstanden ist so das verstörend-schöne Buch eines Traumkünstlers, das unfertig wirkt an manchen Enden und trostreich in seiner Pracht, seinem Witz, seinem verzweifelten Einfallsreichtum.

Shaun Tan hat allerdings keine ökoidyllischen Niedlichkeiten oder Streichelzoo-Kreaturen zu bieten, kein Möhrenfüttern und Nase-ins-Fell-Versenken. Trotzdem sind die Tiere in diesem Kosmos unerhört liebenswürdig, unverdient treue Freunde: eine Eule, die als weise Krankenhüterin am Bett präsent bleibt und in deren Gefieder alle Angst in weiches Weiß getaucht ist. Ein Hund, der über viele Seiten hinweg, durch bunte Zeitschichten und kulturelle Ortswechsel hindurch, stets die Sicherheit gibt, dass die Welt uns gehört. Eine zugelaufene Katze, die von einer Familie sehr geliebt wird, als pure Gegenwart, "ein Mittel gegen alle Bedenken und jeden Kummer, in Schnurren bemessen". Auch solchen Realismus kann Shaun Tan, wie aus dem Handgelenk, und erst das Katzengemälde, das auf die Erzählung und den Tod des geliebten Tieres folgt, zeigt ihn sodann, im Kontrast, als Surrealisten: Die Katze durchquert da schwimmend den schwärzesten Ozean, der aufgewühlt und ohne jeden Horizont ist, und rosa ragt nur das Katzenohr hervor, hinter dem sich kleine Menschen verbergen, wie Schiffbrüchige gegen die Fluten geduckt.

In diesem Buch lässt sich begreifen, warum des Menschen Furor unbedingt alles in den Griff kriegen wollte, was kreucht und fleucht und unerklärlich ist. Der menschlichen Vernunft beugt sich hier wenig. Shaun Tans Reise ins Innere der Stadt lässt deshalb die Vorahnung eines großen Vermissens entstehen. Unausdenklich, wir Menschen müssten mit unserer Vernunft allein klarkommen.



Shaun Tan: Reise ins Innere der Stadt. Deutsch von Eike Schönfeld; Aladin Verlag 2018; 288 S., 28,– €;