An jedem einzelnen Aspekt der Reisevorbereitung kann man bis zur Obsession herumoptimieren: Wie kriege ich das Gepäck noch leichter? Wo kann ich am günstigsten buchen? Habe ich auch wirklich das schönste Zimmer reserviert? Wir wollen einfach nicht, dass etwas schiefläuft, und versuchen deshalb, es rechtzeitig mit allen Eventualitäten aufzunehmen. So wie es Leute gibt, die sich ewig fragen werden, ob die Wohnungstür auch wirklich abgeschlossen ist, gibt es Leute, die noch während des Boardings nervös zum hundertsten Mal die Prä-Reise-Checkliste durchgehen.

Thilo Mischke ist 150 Tage im Jahr unterwegs. Hier gibt er in loser Folge im Wechsel mit Stefan Nink seine Tipps und Erfahrungen weiter.

Ein Punkt auf dieser Checkliste, der besonders im deutschen Reisegepäck eine wichtige Rolle spielt, ist die Reiseapotheke. Ich habe selbst jahrelang von Feuchtigkeit verklebte Pflaster, Verbandsscheren, Skalpelle und Dreieckstücher mitgeschleppt. Außerdem Beruhigungsmittel und Antibiotika, Diazepam gegen etwaige Angstzustände und teure Adrenalinspritzen für den Fall eines anaphylaktischen Schocks. Ich habe nichts davon je benutzt – außer mal ein Pflaster. Das ganze Zeug blieb brav im Rucksack, als stille Rückversicherung. So wie religiöse Menschen ein Kreuz an einer Kette tragen für alle Ernst- und Zweifelsfälle, so beruhigte mich der Gedanke an meine Reiseapotheke: Ich war gewappnet, es würde mir an nichts fehlen.

Ich war vorbereitet auf Quallenstiche, Blutvergiftungen und Schlangenbisse, ich war ausgestattet wie ein Bundeswehrsoldat, selbst Morphium hatte ich dabei. Doch hinterrücks sorgte mein Ruhekissen an Medikamenten für eine neue Unruhe – bei der Einreise in die Länder, gegen deren Übel ich vorgesorgt hatte. Denn was die wenigsten wissen: Eine Reihe von Medikamenten, besonders verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel, können zu großen Problemen beim Zoll führen, wenn kein spezielles Reise-Attest vom Arzt vorliegt. In China fehlte mir einmal das Rezept für ein dort verbotenes Schmerzmittel. Ich stand plötzlich wie ein Drogendealer da, musste mich rechtfertigen und ausziehen.

Danach habe ich meine Apotheken-Obsession überdacht und die Vorsorgebox radikal minimiert. Nun trage ich noch genau ein Medikament mit mir herum, ein kleines Fläschchen Betaisodona, Jod. Es hilft gegen Pilze, gegen Bakterien und Viren. Es beruhigt offene Wunden und wirkt gegen Entzündungen, es kann auf jede erdenkliche Schleimhaut aufgetragen werden, ohne dass es zu Irritationen führt.

Ich habe gelernt: Was ich nicht mit Betaisodona behandeln kann, zeige ich am besten gleich einem Arzt. Ich selbst wäre überfordert – obwohl ich schon Splitter, Brüche und Vergiftungen behandelt habe. Denn dabei konnte mir dann auch meine Reiseapotheke nicht helfen. Den Bruch habe ich mit einem Gürtel stabilisiert, Splitter mit der Taschenmesserspitze gezogen, und bei Vergiftungen hat es geholfen, dem Betroffenen einen Finger in den Hals zu stecken.

Das Verarzten machte mir immer viel Spaß. So viel, dass ich dachte: Wärst du doch lieber Internist geworden! Dieser Gedanke hat mich glücklicherweise nicht dazu verleitet, den Medizinschrank neu nachzurüsten. Ein kleines Fläschchen Jod für drei Euro – dabei ist es geblieben.