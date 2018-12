Die erste Besonderheit dieses Restaurants: der Eingang für Hamburger. So hat die PR-Frau des Hotels Fontenay die unscheinbare Seitentür des Parkview mal genannt. Nicht aus Geringschätzung für die Einheimischen natürlich, sondern in der Erwartung, die hätten wohl keine Lust, vor dem Familienessen durch ein grandioses Hotelfoyer zu schleichen. Dabei lohnt sich das durchaus. Man kann sich hier schon einmal an die Wellenformen des Gebäudes gewöhnen, vielleicht in der Bar rechter Hand einen Aperitif einnehmen, vielleicht in der schönen lederduftenden Bibliothek etwas zum Lesen ausleihen. In jedem Fall lohnt der Blick knapp dreißig Meter nach oben. Irgendwo dort, im Lakeside, kocht der Schweizer Cornelius Speinle hochkomplexe Gourmetgerichte. Sein Kollege Stefan Wilke im Erdgeschoss ist für die Grundversorgung zuständig, die in Hamburgs neuestem Luxushotel noch immer sehr ambitioniert ausfällt.

Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Der große Saal mit den runden Sesseln, teils auch Tischen und Lampen, verströmt cremefarbene Eleganz. Für den an Winterabenden nicht mehr so eindrucksvollen Parkblick entschädigt die Baby-Ananas in der Vase. Dem Menü sieht man deutlich an, dass man hier im Hotel ist: Von den Königsberger Klopsen über Seitan Stroganoff bis zur Languste mit Wasabipüree sind allerhand Stile zusammengewürfelt, um möglichst viele Gäste anzusprechen. Sympathischerweise sind auch die Preise entsprechend weit gestaffelt. Ob man für einen gemischten Salat 16 Euro verlangen muss, ist eine andere Frage.

Unter anderem auf der Karte: Foie gras mit Aal. Ein moderner Klassiker, der seine Tücken hat. Die Fettbomben von Land und Wasser sind nicht leicht zu harmonisieren. Die Küche wählt ein saures Apfeltatar samt süßer Gewürzapfelsauce als stimmige Kontraste, mogelt sich um die Hauptaufgabe aber ein wenig herum. Das Stück Fisch in der Terrine ist so klein, dass es den Geschmack kaum verändert. Vielleicht lieber was Bürgerliches? "Wilke’s Hühnerfrikassee mit Champignons, Spargel, Madras-Curry und Risi-Bisi" steht bei den Hauptgerichten ganz oben. Zwar passen weder Erbsen noch Spargel sonderlich gut in die Saison. Doch wie selten macht sich ein Küchenchef diese Retro-Speise zu eigen? Und wirklich ist das Frikassee mit Sorgfalt zubereitet, vom knackigen grünen Spargel bis zur sahnigen Bindung. Nur eins vermisst man: Wilke. Das Gericht trägt keine Handschrift bis auf den Curry, der aber bloß zum Selberwürzen neben die Schale gestellt wird.

Das gilt auch für die anderen Gerichte, die offenbar nicht mehr als bloß solide sein wollen. Mal ein fader weißer Tomatenschaum auf gut gebratenen Garnelen, mal eine Crème brûlée, deren Karamelaromen die Vanille überlagern. Es scheint, als schlüge die Einrichtung ohne Ecken und Kanten auf den Küchenstil durch. Den stärksten Eindruck hinterlässt der kleinste Gang: ein sehr erfrischendes Gurkensorbet vor dem Hauptgericht, aufgegossen mit passendem Gin.

Der Service arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip – flott und freundlich, aber ohne das Bemühen, sich dem Gast mehr als nötig bemerkbar zu machen. Verbesserungsfähig erscheint das Reklamationsmanagement. Man sollte doch meinen, dass etwas passiert, wenn man eine versalzene Spinatbeilage mit den Worten "leider ungenießbar" in die Küche zurückschickt. Es kommt aber kein Ersatz, kein Widerspruch, keine Entschuldigung. Der Posten wird einfach normal auf die Rechnung gesetzt.

Und die fällt hier beträchtlich aus – etwas hoch für die mittelprächtige Leistung und vor allem für den Anspruch, Einheimische ins Haus zu holen. Nebenan sitzen zwei, unverkennbar ein Ehepaar. Er beantwortet die Kellnerfragen von "Ein Glas Champagner?" bis "Noch ein Dessert?" stets mit einem schneidenden "Nein!", sie reicht das "... danke" nach. Noch etwas Pomp auf dem Weg nach draußen? Nein danke, diesmal genügt der Ausgang für Hamburger.