Manchmal ist S-Bahn-Fahren hart. Am härtesten, sagen erfahrene Pendler, ist es zurzeit auf der Strecke der S21 zwischen Hauptbahnhof und Aumühle. Da wartet man im Bahnhof Reinbek schon mal 20 Minuten in der Kälte, bis die Bahn kommt. Oder die nächste. Welche auch immer, für die geltende Taktung jedenfalls ist sie ganz eindeutig zu spät. Forscht man zähneklappernd vor Ort nach, was die Ursache sein könnte, sagt eine Frau vom Personal den gruseligen Satz: "Es sind die neuen Züge!" Gruselig ist der Satz deshalb, weil er alle Klischees über die Bahn zu bestätigen scheint: Erst lässt man, während rundum schon die nächste Zuggeneration im Einsatz ist, auf dieser Strecke die S-Bahn-Dinosaurier der Reihe 472 so lange fahren, bis Leser uns fragen, ob die Bahnoberen das Auswechseln der Wagen vergessen hätten. Und dann sind endlich schicke, moderne, nagelneue Züge im Einsatz, nur ein paar, noch im Testbetrieb – und schon klappt es mal wieder nicht ...!

Doch halt. Es ist nicht so, diesmal nicht. Ein Bahnsprecher schwört, dass es keine systematischen Probleme gebe. Auch nicht mit den Türen, die jetzt nach einer gewissen Zeitspanne auch schon vor der Abfahrt wieder schließen, zur Entlastung der ebenfalls neuen Klimaanlage, und natürlich nur, sofern niemand im Türbereich steht. Für die Verspätungen aber gibt es doch eine Ursache, seit Jahren schon, immer im Herbst: den Schmierfilm, den Laub und Nässe auf den Schienen bilden. Bremst eine Bahn der Reihe 472, können die Räder ins Rutschen geraten und "Flachstellen" bilden; der Wagen muss dann in die Werkstatt. Die neueren Baureihen verfügen über eine Art ABS, das dies verhindern soll. Die Uraltzüge hingegen sind den Tücken des deutschen Herbstes schutzlos ausgeliefert. Fast. Mehrfach täglich schickt die Bahn "Schrubbi" in die Spur, einen Schienenpflegezug, der den Schmierfilm mit Wasserdruck beseitigt. Süßer Name, sagen Sie, aber das reicht doch ganz offensichtlich nicht! Stimmt. Dieser Herbst soll der letzte mit Laubproblemen gewesen sein, verspricht die Bahn. Spätestens Ende 2019 sollen auf der Strecke der S21 nur noch die neuen Züge fahren.

