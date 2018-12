Wie Spiderman klebt er an Häuserfronten mit seiner knallroten Polyesterkutte und seinen Plastikstiefeln, made in China, zwischen Lichterketten und Weihnachtssternen. Im schlimmsten Fall begleitet ihn ein Rentier, dessen Nase aus einem blinkenden LED-Licht besteht: Santa Claus. Keine andere Heiligenfigur verkörpert inzwischen so drastisch den Kommerz zur Weihnachtszeit, sie ist gewissermaßen die Ikone des Konsumrauschs. Dabei war der heilige Nikolaus und sein christliches Ethos das genaue Gegenteil. Er war eine wohlhabende Vollwaise, verwandelte sein Vermögen in eine Stiftung, mit der er Armen half. Seit dem 4. Jahrhundert ist er als Gabenbringer vor allem bei Kindern beliebt. Das Geschenk ist dabei vor allem eines: christliche Zuwendung.

Diesen Gedanken griff das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken in Aachen auf, als es seine Aktion "Weihnachtsmannfreie Zone" bundesweit eröffnete. Diese Aktion soll den heiligen Nikolaus wieder als Freund der Kinder und Helfer von Menschen in der Not ins Bewusstsein bringen. Seit 2002 versucht das Hilfswerk die Unterschiede zum Weihnachtsmann herauszustellen, der keine Werte wie Nächstenliebe, karitative Einsatzbereitschaft und Mut verkörpere. Um an die historische Gestalt zu erinnern, lässt die Organisation Schoko-Nikolaus-Figuren mit Bischofsstab und Mitra herstellen.

Von den Verkaufskosten von 1,50 Euro pro Stück erhalten 30 Cent die Kinderhospize. Rund 170 Schüler der Aachener Domsingschule wurden mit diesen Nikoläusen beschenkt und forderten Politik und Kirche dazu auf, sich entschlossen für Kinderrechte und gegen Kinderarbeit einzusetzen. Bei der Auftaktveranstaltung teilten sie einen lebensgroßen Printen-Nikolaus mit Gästen einer Aachener Einrichtung, in der sich Menschen ohne festen Wohnsitz, Arbeitslose, Suchtkranke und Vereinsamte treffen. Das ist es, was der heilige Nikolaus gemeint haben könnte: Schenkender und Beschenkter sind eine Einheit. Hier berühren sich Himmel und Erde.

Haben Sie von einer ungewöhnlichen Idee in Ihrer Gemeinde gehört? Bitte schreiben Sie an redaktion@christundwelt.de.