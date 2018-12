Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Es gibt ein paar Redewendungen, die inhaltlich dem Wert Null entsprechen und dennoch immer wieder gern verwendet werden. Etwa wenn in der Zeitung steht: "Wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen bekannt wurde …" Das ist ein Euphemismus, der meist mit "erstunken und erlogen" übersetzt werden muss. Auch besonders schön liest sich diese Tatsachenbehauptung: "Große Aufregung herrscht in den sozialen Netzwerken." Da ist, die Bedeutung betreffend, die absolute Nulllinie. Weder ist nachprüfbar, wie viele sich da aufgeregt haben, noch wer, noch inwiefern. Zumal es zu den Besonderheiten dieser Medien zählt, dass jedermann seinen Gedankenmüll anonym wie auf einer Mistdeponie ablagern kann. Nun gibt es aber manch Tollkühne, die dies unter ihrem eigenen Namen tun. Als nämlich vor geraumer Zeit die ÖBB mit zwei Männern und einem Baby warben, konnte das ein FPÖ-Mandatar nicht mit seinem Familienbild in Einklang bringen. Noch dazu, wo einer der beiden dunkelhäutig war, also "Neger", wie es im Posting hieß, und beide vermutlich auch noch "Schwuchteln" seien. Ihm "grauste" einfach, und das lag nicht an den "mehreren Bieren", die dem Schriftstück vorangegangen waren. Deshalb musste sich dieser Herr Gesundesvolksempfinden nun vor Gericht verantworten, entging allerdings einer Verurteilung. Im Gegenzug musste sich der Mann aber dazu verpflichten, an einem Social-Media-Benimmkurs teilzunehmen. Also Posten für Anfänger sozusagen. Bei dieser digitalen Knigge-Belehrung sollen die Klienten lernen, wie sie ihre Emotionen zwar adäquat äußern können, dabei jedoch niemand anderen abwerten. Man fragt sich, warum diese Kurse nicht schon längst verpflichtend angeboten werden. Da hätte man rasch eine große, reinsortige FPÖ-Klasse beisammen. Für die blauen Funktionäre wäre das ein Äquivalent zum Deutschkurs für Ausländer, dessen Fehlen sich am Gehaltszettel mit einem dreißigprozentigen Abschlag manifestieren würde. Diese Schwererziehbaren-Klasse wäre in diesem Land sicher einzigartig. Endlich einmal eine Klasse nahezu ohne Migrationshintergrund, keine "Schwuchteln", keine "Neger" dabei. Das Einzige, was sie noch mit normalen Volksschulklassen gemeinsam hätte, wäre das Niveau "von deitsches Sprache".