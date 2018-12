Das kann nicht gut ausgehen! Ein hellbrauner Plüschhund ist an ein Eisengestell gebunden, nur wenige Zentimeter von seinem Po entfernt brennt eine Flamme. Davor steht Sebastian Rösch, er trägt einen weißen Kittel, eine Schutzbrille und drückt auf eine Fernbedienung in seiner Hand. Die Flamme bewegt sich auf den Plüschhund zu, die ersten Haare des Kunstfells fangen Feuer. Nur ein paar Sekunden, dann steht der ganze Hunderücken in Flammen, von den Hinterbeinen bis zum Kopf. "Wenn man ganz leise ist, hört man den armen Kerl ein bisschen schreien", sagt Sebastian und grinst unter seiner Schutzbrille hervor.

Sebastian ist 36 Jahre alt und Spielzeugtester. Eigentlich wäre Spielzeugzerstörer aber das passende Wort. Kuscheltiere anzuzünden gehört nämlich zu seinem Job. Er arbeitet seit elf Jahren beim TÜV, das ist eine Organisation, die allerlei Dinge auf ihre Sicherheit prüft. Am bekanntesten ist der TÜV für Autos, aber ebenso werden auch Möbel, Küchengeräte und eben Spielzeuge genau angesehen. Die müssen besonders sicher sein. Sie dürfen nicht leicht kaputtgehen, Kinder sollen sich beim Spielen ja nicht verletzen. Hersteller müssen ihre Spielzeuge zwar nicht vom TÜV prüfen lassen, aber kaum einer traut sich, es nicht zu tun. Denn wenn sich ein Kind an einem Spielzeug wehtut, sind die Hersteller schuld.

Mit der Flamme wird getestet, wie schnell ein Stofftier Feuer fängt. © Simeon Johnke

Aber warum muss Sebastian einen Kuschelhund anzünden? Mit der Flamme testet er, wie schnell ein Stofftier Feuer fängt. Stell dir vor, du kriegst einen Teddy zu Weihnachten und rennst wie wild um den Baum herum. Wenn du dabei an eine Kerze kommst, darf nicht sofort der ganze Teddy in Flammen stehen. Du musst noch genug Zeit haben, ihn wegzulegen und zusammen mit Mama oder Papa zu löschen.

Die Flamme in Sebastians Labor ist etwa so groß wie die einer Kerze am Weihnachtsbaum. Wenn der Kuschelhund den Test bestehen will, darf sich das Feuer nur ganz langsam durchs Fell fressen oder muss schnell wieder von selbst ausgehen. Nur dann gilt das Spielzeug als sicher. Der Hund hat den Test bestanden, die Flamme hat sich langsam genug ausgebreitet. Nur solche sicheren Kuscheltiere schaffen es ins Spielzeuggeschäft. Die anderen sortiert Sebastian aus.

Noch 50 andere Leute wie Sebastian testen beim TÜV in Nürnberg, wie sicher neue Spielsachen sind. Sie arbeiten auf einem Gelände, das etwa so groß ist wie zwölf Fußballfelder. Und sie sind Marktführer in Europa, es testet also niemand so viele Spielzeuge wie sie. Lego, Carrera-Bahnen, Bauklötze, Drohnen, Klettergerüste: Überall stehen Spielsachen herum. Sebastian behauptet, er kenne jedes Spielzeug, das man kaufen kann. Und bei allen muss er überlegen, was daran gefährlich sein könnte. Die größten Spielzeuge, die er testet, sind Hüpfburgen und Wasserrutschen. Sebastian darf auf ihnen herumspringen und lässt Gewichte darauf fallen. Am Ende sind sie immer kaputt.

So wie der Plüschhund. Bevor sein Rücken in Flammen aufgegangen ist, musste er schon einige andere Tests überstehen. Zuerst hat Sebastian den Hund in eine Druckprüfmaschine gespannt. Man könnte aber auch Kuscheltier-Foltergerät sagen. Der Hundebauch wurde von einer Zange festgehalten, von oben senkte sich ein Greifarm herab. Der schloss sich ums rechte Hundeauge und zerrte zehn Sekunden lang so fest, wie das stärkste wütende Kind ziehen kann. Wie fest das ist, haben Wissenschaftler vorher ausgerechnet.