In Zeiten der Newsfeeds sind Zeitungsverkäufer selten geworden. 1927 schwärmten sie in Walter Ruttmanns grandioser Filmdokumentation Berlin – Die Symphonie der Großstadt noch allabendlich aus, und die Städter rissen sich um ihre Ware. Heute sind es nur noch die Blätter der vom Wohlstand Verdrängten, die uns vor dem Supermarkt, dem Bahnhof und in der U-Bahn bittend angetragen werden. Wer sie kauft, blättert sie eilig durch und entsorgt, was vom immer gleichen Elend zeugt. Motz hält tapfer durch, doch der Straßenfeger hat in diesem Jahr das Handtuch geworfen.

Allerdings gibt es andere Publikationen, die an seine Stelle treten. Interessant an den Neuzugängen Karuna Kompass und Arts of the Working Class ist die kühne Strategie. Sie sind mehrsprachig, theorieoffen, grafisch anspruchsvoll und setzen einen Schwerpunkt auf Kunst, den Berliner Hip-Faktor. Interviewpartner sind politisch engagierte Künstler, die über unverbrauchte Sensibilisierungsmöglichkeiten und Kommunikationswege nachdenken. Es geht um öffentlichen Raum, die Krise der Demokratie, um Flüchtlingslager und Hilfe zur Selbsthilfe. Arts of the Working Class wählt die intellektuelle Vogelperspektive, wobei es das Begriffsbesteck locker mit den notorisch hermetischen Texten zur Kunst aufnehmen kann. Es ist von "necropolitics", "meme warfare" und "mythopoesis" die Rede. "Die Widersprüche, die durch die Verflechtung von Prekarität und Ideen hervortreten", heißt es im englischsprachigen Beitrag von Alina Kolar, "sind selbst der Motor eines Modells, in dem Widerstand und Arbeit zusammenkommen, um einen Diskurs zu nähren, der trotz seiner symbolischen Produktion darauf zielt, eine Wirkung in den Straßen zu entfalten."

Um unter Berlins liquider Kulturkundschaft Begehren zu wecken, geht die Redaktion das Risiko des Snobismus ein. Doch vielleicht hat Kolar recht, und die Straße hungert nach nichts so sehr wie nach Ideen, die in Zeiten des digitalen Fade-outs und der Parallelgesellschaften neue Perspektiven liefern, um die Verwahrlosung des öffentlichen Raums zu überdenken. In Anbetracht der etwa 10.000 Berliner Obdachlosen konstatiert Karuna Kompass kess: "Schließlich ist die Straße ihr Wohnzimmer", und präsentiert einen Entwurf neuer Parkbänke, die nach Skizzen der Bedürftigen entworfen wurden. Sie sehen wie ein zum Kopf hin gebogener Lattenrost aus und erinnern eindeutig an ein Bett. Auch Miniaturhäuser sind in der Pipeline und kleine Gärten angedacht. Arts of the Working Class schlägt vor, die Matratzenlager des Prekariats als städtische Kunst zu würdigen. Schon weil das Blatt sich andernorts gegen die Privatisierung des öffentlichen Raums ausspricht, dürfte das fürs Erste Zündstoff genug sein.

Als Walter Benjamin 1935 über das Verschwinden der Aura in der Kunst nachdachte, waren Berlins Zeitungsjungen wichtige Beweiszeugen. "Es hängt mit der Technik des Films genau wie mit der des Sports zusammen", schrieb er, "dass jeder den Leistungen, die sie ausstellen, als halber Fachmann beiwohnt. Man braucht nur einmal eine Gruppe von Zeitungsjungen, auf ihre Fahrräder gestützt, die Ergebnisse eines Radrennens diskutieren gehört zu haben, um sich das Verständnis dieses Tatbestands zu eröffnen. Nicht umsonst veranstalten Zeitungsverleger Wettfahrten ihrer Zeitungsjungen. Diese erwecken großes Interesse unter den Teilnehmern. Denn der Sieger hat eine Chance, vom Zeitungsjungen zum Rennfahrer aufzusteigen." Uns bleibt, auf die Synergieeffekte zu wetten, die sich die neuen Verleger mit ihrer gedruckten Theorie-, Kunst- und Aktivistenplattform erhoffen.