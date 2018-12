© Petra Bahr

"Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?" Maßlos ist diese Sehnsucht, zwischen Kühltheke und Klopapier. Vielleicht hat jemand die falsche Playlist angewählt. Oder Alexa, die automatische Musikassistentin der Supermarktkette, hat genug vom Gedudel, das sonst aus der Wand kommt.

Der Text des alten Adventslieds des Jesuiten Friedrich Spee aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges klingt nicht ganz so wuchtig aus dem Mund von Knabenchorstimmen. Wenn Kinder singen, schrumpft die Sehnsucht auf ein erträgliches Maß, wie ein Zahnschmerz nach einer Dosis Ibuprofen. Es pocht nur noch. In jenem ominösen Früher, das zurzeit all die Retropien feiern, war auch nichts besser. Und während in den meisten Popsongs zur Jahreszeit schon ein Kuss vom Richtigen reicht, um ins Weihnachtsdelirium zu fallen, sind in diesem alten Lied die tiefste Angst und die größte Erwartung zusammengefasst.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag fest in Wort und Bild. © Kulturrat der EKD

Nur, was folgt daraus? Die alte Konsum- und Festtagskritik hat ja einen Bart wie der Weihnachtsmann von Coca-Cola. Kirchenleute sollten sich nicht dabei erwischen lassen. Zu berechenbar der erhobene Zeigefinger, die Mahnung, es nicht nur bei Lebkuchenschmaus und Geschenkerausch zu belassen, an andere zu denken, an all die Armen und Verlorenen und Fernsten, für die das Mitleid nicht reicht. Wer daraus mit großer Predigtgeste Kapitalismuskritik und Oberflächenschelte ableitet, kann das auch im Sommer tun. Die grundsätzliche Trostbedürftigkeit braucht keine Predigerin irgendwem einreden, der nicht kalt und zynisch geworden ist. Und selbst Zynismus und Abwehr sind ja oft genug nur ein Symptom. Dass die Menschheit nicht bei Trost ist, weiß sie selbst.

Als der Philosoph Hans Blumenberg über den Menschen nachdachte, hat er eine Einsicht formuliert, die vielleicht der eigentliche Grund von vier langen Adventswochen ist, die ja zeitlich in keinem Verhältnis zu den drei kurzen Weihnachtstagen stehen: Nicht dass Menschen nicht bei Trost sind, sondern dass sie des Trostes überhaupt fähig sind, ist der tragende Gedanke seiner philosophischen Überlegungen. Die Hoffnung, dass nicht alles immer so weitergeht, kann wider alle Erwartungen formuliert werden, dass uns nicht zu helfen ist. Trost kann gegeben und empfangen werden, selbst wenn sich am Grund allen Übels so schnell gar nichts ändert. Eine ernste, diese adventliche Lebenskunst.