Der amtierende Präsident der USA heißt Donald J. Trump, wobei das "J." nicht, wie viele meinen, für "Jahrhunderttrottel" steht, sondern für "John". Sozialpsychologen haben herausgefunden, dass manierierte Wichtigtuer, die ihre Allerweltsnamen johannesB.kernermäßig aufpimpen, um mehr nach John F. Kennedy zu klingen als nach Walter Momper, von ihren Mitmenschen nicht als manierierte Wichtigtuer wahrgenommen werden, sondern als intelligenter als der Rest. Beleg: Den von David C. Clark verfassten Text über Einsteins Relativitätstheorie bewerteten Studenten der University of Southampton deutlich positiver als den von David Clark verfassten – obwohl es derselbe war. Wahrscheinlich ist die Intelligenzzuschreibungserweiterung durch Vornamenkürzung auch der Grund dafür, dass man als T. C. Boyle mehr Leser hat als ein, sagen wir mal, Peter Dausend. Andere fallen mir gerade nicht ein. Bedeutungsgewinn per Mittelinitial würde auch in der Politik wirken. Hätte der Jens den Georg in sich kenntlich gemacht, hieße der CDU-Chef nun J. G. Spahn. Und wenn die SPD sich nicht mehr SPD nennt, sondern Sozialdemokratische P. Deutschlands, klappt’s wieder mit dem Wähler.