Als Mensch, der nach antiker Philosophenauffassung im Himmel wurzelt, steht man zu den anderen Lebewesen, die in der Erde wurzeln, wie in einem Wald der Gefühle. Denn die Verwurzelten können etwas, das man selbst nicht kann – stehen bleiben und Ruhe geben. Gerade Abendlieder schreiben dem Wald gern solche Ruhe zu: "Der Wald steht schwarz und schweiget", "Nun ruhen alle Wälder". Der in aller Seelenruhe Wurzeln schlagende Wald ist das Gegenbild zum unverwurzelten Menschen, der ruhelos unterwegs ist, und zwar besonders gern im Wald.

Dort unterwegs zu sein, das nennt man so lange Spazierengehen oder Wandern, bis man vom Weg abkommt; bis es Nacht wird und man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, geschweige denn einen Ausweg erkennt. Dann geht es ums Irren. Dann wird der Wald, von alters her, in den Gefühlen des Menschen zur wilden Sphäre des Unheimlichen, die sich der formgebenden Kraft des Geistes widersetzt und entzieht. Dann wird es, wider alle helle Vernunft, tief drinnen in der Seele so zappenduster wie draußen im Wald.

Die Kunst versteht viel davon, keineswegs nur die deutsche: Ein Bild des französischen Malers Gustave Doré zeigt den italienischen Dichter Dante, der sich im Wald verlaufen hat, auf einer düster umwucherten Lichtung stehend. Die Wurzeln himmelhoher Bäume greifen, langarmigen Kraken gleich, von allen Seiten nach dem Verirrten, ganz wie die Furcht. Das Bild entstand um 1857, die Szene soll im Jahr 1300 spielen. Eine Urszene: Mit ihr beginnt Dantes Werk Die göttliche Komödie, Erstdruck Mantua 1472, im ersten Gesang: "Es war in unseres Lebensweges Mitte, / Als ich mich fand in einem dunklen Walde; / Denn abgeirrt war ich vom rechten Wege." Dann entfaltet sich Vers für Vers eine dichte, dornige Welt des Schreckens, nachtschwarz, samt Panther, Löwe, Wölfin, in ihrer Wildheit dem Meer vergleichbar, bis endlich ein anderer Dichter, der Römer Vergil, rettend naht und den zutiefst ergriffenen Kollegen hinausführt.

Aus solchem Stoff entsteht der Wald, wie er sich 500 Jahre nach Dante durch die Kunst der Moderne zieht, als Resonanzraum der Seele, als Sehnsuchtsort des Wanderers – und zugleich als Gegenpol des Schreckens, der den Menschen ins Unheil saugt. So lange, bis der kluge Förster Peter Wohlleben aus Hümmel ihn vor ein paar Jahren zum Protagonisten seiner Bücher machte. Viele Verlage legten mit eigenen Waldbüchern nach, von denen wir Wurzellose so viele kaufen, dass man sich um das Holz sorgen kann, aus dem das Papier für all die Bücher gemacht wird. Bäume zu Baumbüchern!

Der Wald, von dem Wohlleben erzählt, hat Dantes Schrecken verloren. Er ist ein vermenschlichtes, beseeltes Lebemitwesen geworden. Wald und Mensch könnten nun miteinander einen Workshop für Ökowaldbau belegen, rücksichtsvoll, zugewandt, offen für ein gutes Gespräch. Über Gefühle, darüber, dass wir nicht mehr Angst in ihm, sondern um ihn haben. Der Wald aber schweigt. Oder sagt er vielleicht: Lasst mir die Ruhe?