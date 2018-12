Einen Monat lang hatten 293.000 Anwohner im Bezirk Nord Zeit, ihre Stimme abzugeben. An diesem Donnerstag geht der Bürgerentscheid "SOS Mühlenkampkanal" zu Ende. Die Menschen im Bezirk dürfen darüber entscheiden, ob auf dem begrünten Dach einer Tiefgarage in Winterhude 109 Wohnungen entstehen sollen. Ist das direkte Demokratie in ihrer besten Form? Oder Verschwendung von Steuergeldern? Warum soll man sich in Eppendorf, Langenhorn, Barmbek-Süd oder Groß Borstel dafür interessieren, ob auf einem Grünstreifen zwischen drei Wohnhochhäusern und dem Kanal am Mühlenkamp gebaut werden darf?

Weil es um die Zukunft des bezahlbaren Wohnens gehe, sagt der Investor. "Wir wollen hier preisgedämpften Wohnungsbau machen – als Alternative zum hochsubventionierten Sozialwohnungsbau, der jedes Jahr Milliarden verschlingt", erklärt Lars Hansen, Geschäftsführer der Robert Vogel KG, die hier bauen will. "Wir wollen sehen, ob das geht." Bis auf die Linksfraktion, die Piraten und einen CDU-Abgeordneten unterstützen alle Fraktionen in der Bezirksversammlung den Investor in seinem Bauvorhaben.

Mit dem Totschlagargument vom bezahlbaren Wohnraum könne man ja auch den Stadtpark für den Wohnungsbau umwidmen, findet allerdings Holger Landahl, einer der Initiatoren des Bürgerentscheids SOS Mühlenkampkanal, der das Bauvorhaben verhindern will. Außerdem sei das mit der Bezahlbarkeit ein "Märchen". Die Verpflichtung, die Wohnungen für unter neun Euro anzubieten, gelte nur für fünf Jahre, danach könne die Robert Vogel KG die Miete bei Neuvermietung verdoppeln. "Mir passt es nicht, dass ein einzelner Investor die Stadtentwicklung bestimmt, anstatt dass man mit den Menschen vernünftige Konzepte entwickelt."

Trendviertel zeichneten sich durch eine hohe urbane Dichte aus, sagt der Investor

Es geht um mehr als bloß den Grünstreifen am Kanal: Nur in diesem Punkt sind sich die Kontrahenten einig. Was alle anderen Punkte angeht, leben sie in völlig unterschiedlichen Welten.

In der Welt des Investors ist sein Vorhaben zeitgemäß. "Nennen Sie mir ein Trendviertel, das sich nicht durch hohe urbane Dichte auszeichnet", sagt Lars Hansen. Wenn er um sich blickt, schaut er auf 13-stöckige Gebäude, die zwischen der Dorotheenstraße und dem Mühlenkampkanal stehen. Die Robert Vogel KG hat sie in den Sechzigern gebaut. Hansen will die neuen Gebäude so zwischen die Hochhäuser setzen, dass deren Bewohner sie praktisch gar nicht sehen könnten. "Und den Mietern in den Erdgeschossen haben wir angeboten, dass sie frei werdende Wohnungen in den oberen Geschossen bekommen."

Wohntürme mit Grünflächen drumherum – in der Nachkriegszeit war das die moderne Alternative zum traditionellen Wohnblock. Heute produziert die lockere Bebauung Verdichtungswünsche. Schon vor zehn Jahren habe man versucht, hier eine Neubebauung zu erreichen, erzählt Hansen. Zumal die Tiefgarage unter dem Grundstück ohnehin grundsaniert werden müsse – eine günstige Gelegenheit. Aber seinerzeit habe man das Problem mit der Wohnungsnot noch nicht erkannt. Außerdem habe es damals auch Proteste von Anrainern gegeben.

"Da drüben ist die Tierarztpraxis von Herrn Ottensmeyer", Hansen zeigt auf ein Gewerbehaus auf der anderen Seite des Kanals. "Und dort drüben ist die Stadtvilla von Herrn Voigt, mit denen hatten wir uns 2008 schon auseinandergesetzt." Thomas Voigt ist einer der Vertrauensleute des Bürgerentscheids SOS Mühlenkampkanal. Der Tierarzt Karl-Lorenz Ottensmeyer war lange Zeit Sprecher der Initiative. Dann erklärte er in einem Streitgespräch im Hamburger Abendblatt auf die Frage, ob bezahlbarer Wohnraum in Hamburg nicht dringend benötigt werde: "Ja, aber nicht an diesem Standort. Es kann leider nicht jeder in Winterhude wohnen, denn der Stadtteil ist schon jetzt dicht bebaut." Eine Nicht-in-meinem-Hinterhof-Attitüde, die für den Ruf der Bürgerinitiative wenig förderlich war.

Die PR-Agentur der Robert Vogel KG hat ihre Kampagne darauf fokussiert: "Geben Sie Egoisten, die eine Grenze um Winterhude bauen lassen wollen, keine Chance" und "Nein zu einer Stadt, in der nur der Geldbeutel zählt", heißt es auf Plakaten und in Zeitungsanzeigen. Verkehrte Welt: Ein Investor kämpft für das Recht der Geringverdiener. Ist das glaubwürdig?