Die Zeitungen im Norden sind voll davon: Der Kreis Pinneberg und der Kreis Steinburg haben jetzt ganz offiziell "residente" Wölfe. Diese Bezeichnung sei ein international gebräuchlicher Standard, sobald in einer Region über mindestens sechs Monate hin Wolfsnachweise auftauchen, sagt Martin Schmidt, Sprecher des zuständigen Landesamtes. Dann gehen die Behörden davon aus, dass die Tiere nicht nur auf der Durchreise, sondern ansässig sind. Ein Wolfsnachweis könne alles Mögliche sein: Fußspuren, Kot oder Aufnahmen von Wildkameras. Im Falle der jetzt als resident eingestuften Tiere sind die Nachweise vor allem tote Weidetiere – und die sind zugleich Auslöser großen Ärgers. Seit Mai wurde an 19 Kadavern in den beiden Kreisen Wolfs-DNA nachgewiesen, im Rest des Landes waren es 120 Tiere. Das Zentrum lag im Kreis Pinneberg, dort starben meist Schafe, aber auch Rinder, seit Juni in immer kürzeren Abständen. In den vergangenen acht Wochen fanden sich dort fast täglich tote Tiere mit den typischen Bissmustern: Wölfe packen ihre Beute an der Kehle.

Immer mehr Schäfer wollen die Wölfe tot sehen. Für sie spricht Janine Bruser als Geschäftsführerin des Schafzüchterverbandes: "Wenn sich ein Wolf zu sehr für Schafe interessiert, so wie der im Kreis Pinneberg, dann muss man ihn entnehmen, bevor er das an seine Welpen weitergibt." Bruser verweist auf Erfahrungen in anderen Bundesländern, wo die mobilen elektrischen Zäune höher und höher wurden und die Wölfe trotzdem einen Weg auf die Weiden gefunden hätten. "Mit so einem Schafjägerrudel könnten wir die Schafhaltung hier vergessen."

Um so eine "Entnahme" vor dem strengen Bundesnaturschutzgesetz rechtfertigen zu können, müssten die Schafzüchter aber eindeutig belegen können, dass es sich um einen Serientäter handelt. Denn theoretisch könnten auch mehrere durchziehende Wölfe die Gelegenheiten der Weidehochsaison im Pinneberger Grünland genutzt haben und nicht wie vermutet ein einzelnes Tier, das bei Pinneberg ansässig geworden ist.

Was allerdings immer noch völlig fehlt, ist eine Zuordnung einzelner Wölfe zu den getöteten Tieren. Unter Verdacht steht das Männchen GW8924m, das seit Mai Schafe in der Gegend reißt. Sein Name taucht in der Liste zum letzten Mal bei einem Kalbsriss in Barmstedt am 3. Oktober auf. Während bei der letzten Recherche der ZEIT Ende Oktober schon für diesen drei Wochen alten Riss und die meisten anderen davor diese "Individualisierung" vorlag, fehlt sie im Moment sogar für acht Wochen alte Tatorte. Das zuständige Labor des Senckenberg-Instituts wollte der ZEIT auf Nachfrage keine konkrete Auskunft zu den Ursachen der Verzögerung geben. "Manchmal haben wir viele Proben, die auf Analysen warten, manchmal sind die Proben so dünn mit DNA, dass wir mehrere Durchläufe fahren müssen", sagt eine Mitarbeiterin am Telefon. Die Frau klingt nervös, will anonym bleiben und bittet, stattdessen den Auftraggeber, das Land Schleswig-Holstein, zu dem Analysestau zu befragen. Das zuständige Umweltministerium gibt daraufhin die durchschnittliche Bearbeitungsdauer mit sechs Wochen an.

Die langen Bearbeitungszeiten sind nicht der einzige Kritikpunkt der Betroffenen: Ein Schäfer hatte beobachtet, dass ein ehrenamtlicher Rissgutachter mit Handschuhen arbeitete, die von Hunde-DNA aus seinem Auto verunreinigt waren. Der Bauernverband fordert, nur noch professionelle, vereidigte Sachverständige einzusetzen.

"Zudem könnte das Verfahren beschleunigt werden: Wenn der Riss schon eindeutig nach Wolf aussieht, kann man sich die Genetik auch sparen und stattdessen zeitnah über nötige Maßnahmen entscheiden", sagt Hans Heinrich von Maydell, Rechtsberater im Verband.

Es gäbe noch eine andere Möglichkeit zur Beschleunigung. Für die Bearbeitung einer Probe und die Zuordnung zu einem einzelnen Wolf stellt das Labor 150 Euro in Rechnung. Wenn es ihr besonders wichtig ist, kann die Landesregierung für das Doppelte auch auf einer schnellen Analyse bestehen, technisch ist das innerhalb von zehn Tagen möglich. Ein solches Schnellverfahren hat das Land Niedersachsen gerade in Auftrag gegeben. Um die Bevölkerung zu beruhigen, möchte das Land lieber heute als morgen wissen, ob das neueste Gerücht stimmt: dass in Steinfeld bei Bremen ein Friedhofsgärtner bei seiner Arbeit von einem Wolf in die Hand gebissen wurde.