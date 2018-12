Roger Moore in Moonraker würde jetzt nur eine Augenbraue heben. Aber der war ja auch James Bond. Ich dagegen fotografiere gleich drauflos wie ein Teenager. Was da plötzlich vor mir in den Kölner Himmel ragt, mutet an wie ein gigantisches Spaceshuttle aus Stein. Da kann man schon mal die Beherrschung verlieren.

