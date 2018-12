Sollte der Feind tatsächlich bald die Landesgrenzen übertreten, sie wollen wenigstens vorbereitet sein. In den vergangenen Monaten haben sie den Katastrophenschutz in Alarmbereitschaft versetzt, die Feuerwehr und die Fliegerstaffel der Polizei. Sie haben Notfallpläne erarbeitet und Warnschilder aufgestellt. Sie haben sich ausgerüstet mit Drohnen, Elektrozäunen und Schutzanzügen. Sie haben den Gegner, so viel kann man sagen, nicht unterschätzt.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden