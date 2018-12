Michael Allmaier ist Redakteur der ZEIT und schreibt jede Woche über ein Restaurant der Stadt © Kathrin Spirk für DIE ZEIT

Wie isst man Spiegelei mit Stäbchen? Diese Frage könnte bald an Interesse gewinnen. Denn zu den Trendspeisen dieser Tage gehört immer mehr das Bibimbap. Der lustige Name verrät wenig, er bedeutet "gemischter Reis". Und tatsächlich hat der koreanische Snack keine feste Rezeptur. Früher benutzte man, was bei der Hand war. Heute ist es üblich, den Reis mit würzigem gekochtem Fleisch und fermentierten Gemüsen anzureichern. Obendrauf ein Spiegelei, wie beim Strammen Max.

Eine besonders bunte Version bekommt man im netten Mittagslokal Zweierlei Küche in der Steinstraße. Hier wurde ursprünglich nebeneinander deutsch und koreanisch gekocht. Inzwischen scheint die asiatische Linie sich durchgesetzt zu haben. Die kalten Gemüse des Bibimbap "nach Familienrezept" sind ringförmig um den Reis drapiert: Karotten, Zucchini, Rotkohl, sechs Sorten insgesamt. Separat bekommt man Kimchi aus Chinakohl und Gochujang, die Chilipaste, zum Nachschärfen nach Bedarf. Das Rindfleisch zwischen Reis und Ei wurde in Sojasauce und Birnensaft mariniert, was exotischer klingt, als es schmeckt. Es macht die Streifen angenehm weich, ohne den Eigengeschmack zu übertünchen. Der Geschmack, den man aus dem Zweierlei mitnimmt, ist der vom knackigen, milchsauren Gemüse im Kontrast zum süßlichen Dotter. Winterlich und angenehm.

Nur ein paar Schritte entfernt liegt das neue Restaurant Seoul 1988. Bei der Jahreszahl denkt man als Deutscher zuerst an die Olympischen Spiele. Es war aber auch das Jahr, in dem Südkorea von einer Militärdiktatur zur Demokratie wurde und der Westen begann, mit Made in Korea nicht nur Billigwaren zu verbinden, sondern auch Design, Musik und nicht zuletzt gutes Essen.

Passend zum Namen hat sich das Restaurant einen Retro-Look zugelegt. An der Wand hängen alte Reklametafeln. Unter dem Tresen stehen zwei Arcade-Spiele. Bibimbap bekommt man hier in einigen Varianten. Die mit Tintenfisch will aber nicht recht überzeugen. Das Spiegelei mit seinem bröseligen Dotter schmeckt wie vorgebraten. Die Sepiastreifen gehen unter in der gulaschartigen Sauce aus Gochujang. Die nur vier dazu gebrachten Gemüsesorten scheinen mit der gleichen Sauce angemacht worden zu sein, was wenig zur Geschmacksvielfalt beiträgt.

Der Kellner wird hier nur aktiv, wenn man einen Knopf auf der Tischplatte drückt. Soll man ihn fragen, wie das nun geht mit den Stäbchen und dem Ei? Besser nicht, er wirkt, als brächte so etwas ihn vollends aus dem Konzept.

Das im Frühjahr eröffnete kleine Lokal Yorisa in Winterhude verspricht mehr Erkenntnis. Bis auf ein paar Kleinigkeiten gibt es dort nämlich ausschließlich Bibimbap – in der Basisversion ohne Spiegelei. Wer für 50 Cent eins dazubestellt, bekommt ein Lob: Das, sagt der Mann im Service, beweise Kennerschaft. Mit einer Verbeugung trägt er die Schale auf. Sechs Gemüsesorten, ein Ei in der Mitte, darunter versteckt das geschnetzelte Hüftsteak in seiner halbscharfen Sauce. Hübsch sieht das aus, aber nicht mehr lange. "Erst probieren Sie alles", sagt der Gastgeber, "dann manschen Sie es durch." Er ist kein Koreaner wie sein Chef, der mit einer Basecap hinten im Raum sitzt und die Speisen anrichtet, aber immerhin Koreanist.

Einen Nachteil hat die Manscherei: Durch das Vermengen von Heiß und Kalt ist hinterher alles lauwarm. Doch die Aromen scheinen sich so zu multiplizieren – von der Nussigkeit des darübergestreuten Sesams bis zur feinen Bitternote der angenehm festen Reiskörner. Fast wie ein essbarer Cocktail, den man sich frisch gemixt hat. Und wie isst man nun am besten sein Spiegelei mit Stäbchen? Gar nicht. "Bibimbap ist ein Reisgericht. Da nehmen Koreaner den Löffel."