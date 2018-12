Die Premierministerin kämpft für einen Mittelweg, wo keine Kompromisse in Sicht sind. Genau dafür, dass sie das Land zusammenführen will, fängt May sich den Zorn eines wachsenden Teils der Bevölkerung ein – das ist ihre Tragik.

Während die Abgeordneten drinnen streiten, bauen sich vor dem Parlamentsgebäude immer mehr Demonstranten auf. "Leave means leave!", rufen die einen: Raus (aus der EU) heißt raus. Immer öfter taucht ein neues Wort auf den Plakaten dieses Lagers auf, Brexit Betrayal . Die Befürworter des Brexits fühlen sich von May um ihr Votum betrogen. Die anderen Demonstranten, Remainer, schwenken Europafahnen und singen die Ode an die Freude. Auch sie fühlen sich betrogen: Sie sehen sich von May um ihre Zukunft gebracht. "Fangt an, Wirtschaft zu verstehen!", schreien sie die Brexiteers an. "Fangt ihr an, Demokratie zu verstehen!", schreien die zurück. Zwei Bobbys stehen zum Einschreiten bereit.

Seit zweieinhalb Jahren verfolgt die britische Premierministerin in den Brexit-Verhandlungen zwei Ziele: Erstens will sie das Votum der britischen Wähler vom 23. Juni 2016 respektieren, also Großbritannien aus der EU führen. Zweitens will sie vermeiden, dass dieser Ausstieg dem Land allzu schweren Schaden zufügt. Aus Mays Sicht unannehmbarer Schaden entstünde dann, wenn die Wirtschaftsbeziehungen Großbritanniens zur EU ersatzlos aufgelöst würden. Deswegen sieht das Abkommen, das ihre Regierung ausgehandelt hat, vor, Großbritannien für eine Übergangszeit nach dem Austritt weiterhin am europäischen Binnenmarkt teilhaben zu lassen – allerdings wäre die Regierung in London in diesem Zeitraum gezwungen, sich an neue EU-Regeln anzupassen oder diese zu übernehmen. May sieht diesen Deal als Zwischenlösung. Er soll möglichst bald durch einem Vertrag ersetzt werden, in dem Großbritannien und die EU ihre künftigen Beziehungen komplett neu regeln.

Es gibt jedoch einen Brocken, der scheinbar unausräumbar auf diesem Weg liegt. Die Zwischenlösung kann erst in eine endgültige Lösung münden, wenn die Grenzfrage zwischen Nordirland und der Republik Irland gelöst ist. Diese Grenze würde nach einem Brexit die neue EU-Außengrenze. Das heißt, sie müsste kontrolliert werden. Genau dies verbietet aber das Friedensabkommen für Nordirland von 1998, an das die britische Regierung gebunden ist.

Wie kontrolliert man eine Grenze, die nicht kontrolliert werden darf? Weil auch nach über zwei Jahren intensiven Nachdenkens kein Brite, kein Ire und auch sonst niemand darlegen kann, wie dies gehen soll, fürchten immer mehr von Mays eigenen Tory-Abgeordneten, die Zwischenlösung könne zu einem Dauerzustand werden. Großbritannien wäre dann auf unabsehbare Zeit an die EU gekettet, ohne Mitsprache zu haben.