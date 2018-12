Wenn die Deutschen jemanden gut finden wollen, können sie ziemlich unbeirrbar sein. Annegret Kramp-Karrenbauer, die neue Vorsitzende der CDU, scheint so ein Fall zu sein. Schon während des parteiinternen Wahlkampfs lag die 56-Jährige in Umfragen konstant vor ihren Mitbewerbern, mochten die Harte-Kante-Anhänger noch so mäkeln. In der ersten bundesweiten Wahlumfrage legt die CDU/CSU nach der Kür Kramp-Karrenbauers nun erstmals seit Langem wieder zu, um drei Prozentpunkte. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist selbstbewusst genug, diese Prozentpunkte auf ihrer Habenseite zu notieren.

