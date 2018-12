Kaum eine Band hat in Deutschland mehr Platten verkauft als Die Ärzte. Mit "Seitenhirsch" (And More Bears/Trocadero) veröffentlichen sie nun auf 33 CDs alle Alben, Singles und knarzigen Demo-Aufnahmen ihrer Karriere. Die fünf Kilo schwere Box erscheint beim Label von Richard Weize, der mit seiner früheren Firma Bear Family seit Jahrzehnten als weltweite Ikone unter Plattensammlern gilt. Wir treffen die beiden zum Gespräch am Hamburger Schlump, es gibt die angeblich besten Nussecken der Stadt und immerhin okayen Früchtetee.

