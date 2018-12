Nirgends in Deutschland ist der Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern so groß wie im Bodenseekreis. Dort verdienen Männer mindestens 34 Prozent mehr als Frauen. Gender-Pay-Gap, also das unterschiedliche Einkommen von Männern und Frauen, in Extremform. Der Pay-Gap ist bundesweit verbreitet, als sei er ein Naturgesetz. Doch es gibt auch Ausnahmen: 800 Kilometer nordöstlich vom Bodensee überrascht die Stadt Cottbus: Hier verdienen Frauen um 17 Prozent mehr als Männer.

