Als ich schwor nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen, fasste das Grundgesetz Ostdeutschland im dritten Jahr. Eine bekannte Bürgerrechtlerin hatte gerade die Einheitsgeschenke reklamiert (Bärbel Bohley: "Wir wollten Gerechtigkeit und erhielten den Rechtsstaat"), und ich – Diplom der Rechtswissenschaft, Humboldt-Universität 1988 –, wurde also Richter. Mit oder ohne religiöse Beteuerung?, fragte der Präsident des Bezirksgerichts, kurz zuvor erst aus dem katholischen Bonn ins ungläubige Frankfurt an der Oder gewechselt. Für einen Moment war ich versucht, auf den mir fremden Gott zu schwören, um zu gefallen und zu bestehen, als Kollege und Proberichter. So richtig wusste ich noch nicht, was mich erwartete und von mir erwartet wurde. Es fühlte sich an wie am ersten Montag auf Montage. Anfang Dezember kamen die Struktur des Gerichtsverfassungsgesetzes und das neue Branding. Frankfurt an der Oder hatte fortan ein Amts- und Landgericht, so wie sein Pendant am Main.

