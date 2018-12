Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

6 Ein Dieb ist ja ... und kein ..., wie Justitia immer wieder gegenüber Möchtegern-Robin-Hoods klarstellt 11 Der Gebrauch des Geldes ist dem ... des Geldes vorzuziehen (B. Franklin) 14 Van Goghs Zypresse? Die Eiche im Friedrich-Bilde? Eher von Erntehelfern als von Kunstkennern angesteuert! 16 Wie ein antiker Krönchenträger: des Löwen Hellster 19 Wie manch Engländer seinen Sohn, ganz Frankreich nur einen Père nennt 20 Zwei-Wort-Tipp fürs Schnellschach, Ein-Wort-Empfehlung zur Abstandstilgung 22 Für Märchenfreunde (k)eine Shrekensgestalt 23 Nicht-Nachtigall und doch gern gehört 24 Gibt Vorhaben den Impuls in Ziel-Richtung 27 Machte Hans noch glücklicher, als er Schwein hatte 28 Im Grunde ein Ort ohne Rückkehr – der Leiermann war Ausnahme 30 Egal, wie man’s besieht: Unauffällige bleiben drunter 31 Eine Freundschaft, die der ... gemacht, wirkt, wie der ..., nur eine Nacht (Fr. v. Logau) 32 Zeigte sich einen Film lang von der Schokoladenfabrikantenseite 34 Zwergform eines Vokals? Begriff aus fettsäuerlichem Milieu 36 Digitales Bestätigen? Bordwechselmethode! 39 Es geht die Sage, dass sie nicht untätig nach Untaten 40 Gedrehte Drehaufsicht: für viel Wand bekannt 41 Aus Originaltext eher herausgelesen als -gehört, die Dame 42 Gelenker ... kommt hier ruckzuck um die Ecken 43 Ein Ziffernpaar genügt ihm zur Programmgestaltung 45 Gewiefter 42 waagerecht mag’s sein, lang gebrauchtes 8 senkrecht eventuell auch 46 Einverstandene pflegen Ja ... und damit so was zu machen

Senkrecht:

1 An Neuerungen ist nur gut, was Entwicklung, Wachstum, ... ist (J. Joubert) 2 An der Seite von Dean oder Frodo oder Jon gesehen 3 Wer schon Mittel sucht, wird bald auch ... finden 4 Recht-Winkel-Uhrzeit 5 Ausruf des zahlreichen Siegers – hierbei 6 Alternative, wo der 44 senkrecht nicht ausreicht 7 Hinterlassenschaft von Ablegern, des Nachwuchses wegen 8 Eins für Taschen: seltener aus ihm gemacht 9 Ehrgeiziges Motto: Erfolge ... ist wichtiger als Erfolge feiern 10 Sprichwörtlich: ... ist vieler Sorgen beste Arznei 11 Der ist zu Hause, wo man den geschlagenen Schaum hoch stapelt 12 Produkte saitlicher Beschäftigung, beispielsweise 13 Ein Geschehen auf dem Weg zur Auflösung 15 Seine stärkste Waffe: die Rage 17 Das geht mit geschönten Aussichten oder einfach nur viel Schaumentwicklung einher 18 In einem der Länder der untergehenden Sonne die Zeit der untergehenden Sonne 21 Sein Credo: Gut ist, was guttut 25 Recht winkliges Objekt in Betrachtungen des Pythagoras 26 Leichtgewichte aus den Unterschichten der Wintermantelhüllen 29 Gering die Rodelneigung, ist’s der Rodelhang 31 Sprichwörtlich: ... regieren macht guten Frieden 33 Hervorragend für erste Landgangschritte geeignet 35 Zentrales Thema in Kürschnerzeitungen 37 Der oberste wurde 28 waagerechts Vater 38 Das berühmte von Elphi? Die Hilfreiche im Druckfarbüberschussverwalten 44 Geschickte Hand tut nicht viel, aber ... gewinnt das Spiel (Sprichwort)

Lösung von Nr. 2462 (ZEITmagazin Nr. 51/2018):

Waagerecht:

6 VERZICHT 10 "Pass-Bild" und PASSBILD 15 (Diskussions-)PODIUM 17 HOEFLICHKEIT 19 RAFFEN, "verstehen" und gierig greifen 20 RIESE 21 HERBE = Herbheit, herbe = Gras, Kraut (franz.) 22 FIFA = Fédération Internationale de Football Association 23 RUT in Rut-e 24 LIEBE 25 BOE 26 HALTESTELLE 31 ZUERNEN 33 LILIENstein, Berg der Sächsischen Schweiz 34 ABTEILEN 38 ROLLER 40 Wasser-STRAHL 41 SIEG 42 Fernseh-SENDEZEITEN 43 not = nicht (engl.) und die NOT 44 STUR 45 SELENE 46 EIGENART aus N-a-g-e-t-i-e-r

Senkrecht:

1 Schmuck-, Fleisch-MEDAILLONS 2 "eine SCHNUTE ziehen" 3 STEIL 4 HALSE 5 MIKRO(-fon) 6 VORFAHREN 7 Meeres-, Musik-RIFF 8 ZUFAELLE 9 "Horten Sie?", HORTENSIE 10 Amors PFEIL 11 "Trick siebzehn" und Spiel "SIEBZEHN und vier" 12 SCHEU 13 Nebel rückw.: LEBEN 14 DIEBESGUT 16 MER = Meer (franz.), in Som-mer-ferien 18 "am längeren HEBEL sitzen" 27 TILDEN 28 SIEZEN 29 LATTE 30 ETANG = Lagunensee (franz.), aus A-g-e-n-t 32 REIS in D-reis-atz, F-reis-taat 35 BREIT 36 ILONA von Helena 37 NETTO 39 REN in Tie-ren-zyklopädie 41 STA = Staatsanwalt