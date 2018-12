Schon alles schöne Dinge, die ich hier ausprobieren darf, aber so richtig viel ändern diese ganzen Trends, ich muss es leider zugeben, doch nicht. So im Großen und Ganzen. Klar, sie machen Spaß. Aber bei jedem neuen Ding, das man ausprobiert, hat man immer ein bisschen das Gefühl, mit sehr oberflächlichen Methoden sehr tiefgründige Probleme lösen zu wollen. Und das bringt einen irgendwie nicht weiter.

Zeit also, schwerere Geschütze aufzufahren. Eine Freundin hat mich dazu inspiriert, sie lässt sich nämlich coachen, weil sie immer zu geringe Honorare verlangt. Coaches sind Leute, die ihren Kunden in speziellen Lebensbereichen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Jeder kann sich Coach nennen, die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt oder an irgendeine Ausbildung geknüpft.

Coaches gibt es für Sport, klar, aber auch für Beziehungen, Arbeit und Finanzen. Ich habe lange überlegt, in welche Richtung ich gehe. Dann habe ich einen Life-Coach gefunden, der, wie ich vermutete, einem einfach mit dem Leben hilft. Den habe ich genommen. Wegen des ganzheitlichen Ansatzes.

Die erste Stunde war in dieser Hinsicht etwas enttäuschend. Der nette junge Mann, der mir gegenübersaß, fragte, was meine Ziele seien und womit ich zufrieden wäre, wenn ich nachher sein Büro verlassen würde. Ich erzählte ihm etwa eine Viertelstunde von den Lebensumständen, die mich störten (haben alle mit Arbeit zu tun), lieferte, weil ich ein reflektierter Kerl bin, auch gleich die Lösungen für meine Probleme mit, kam aber schnell darauf, dass ich diese Dinge gar nicht tun will, es auch für falsch halte, dass ich sie tun muss, und es eigentlich am allerbesten wäre, wenn alles bliebe, wie es ist, und sich nur einfach anders anfühlen würde.

Der Coach lächelte und sagte, es sei schon besser, Ziele zu haben, die sich auch irgendwie messen ließen.

Dann erzählte er mir von sogenannten Glaubenssätzen, also Zuschreibungen über sich selbst, die man internalisiert hat und die oft in jungen Jahren entstehen. Dinge wie: "Ich darf nicht zur Last fallen" oder "Ich muss funktionieren". Diese Glaubenssätze würden Leuten oft beim Erreichen ihrer Ziele im Weg stehen (ich habe eine Bekannte gefragt, eine Psychotherapeutin: Sie kannte das Konzept dieser Glaubenssätze, auch Oberpläne genannt, und fand es gut). Dann sprachen wir ein wenig über meine Glaubenssätze und führten sie auf Frauen zurück, in die ich mal verliebt war, wodurch ich mich eher beschämt als gecoacht fühlte. Anschließend empfahl er mir einen zweiten Termin, für eineinhalb Stunden. Ich überschlug kurz, was diese Kolumne die Redaktion kosten würde, bei einem Stundensatz von 160 Euro. Dann sagte ich zu.

Um die Ereignisse in meinem Leben zu finden, die meine heutigen Probleme verursachen, machte der Coach beim nächsten Mal mit mir einen sogenannten kinesiologischen Muskeltest. Dafür musste ich Zeigefinger und Daumen zu einem Ring formen und feste zusammendrücken. Der Coach konfrontierte mich dann mit Aussagesätzen und versuchte meine Finger auseinanderzuziehen. Gelang es ihm, war für ihn klar, dass etwas im Argen liege. Die vereinfachte Erklärung: Stressige Ereignisse würden sich in das körpereigene System einschreiben und seien an der Muskelspannung zu erkennen.

So saßen wir also da, der Coach sagte Dinge wie "Ich werde aggressiv, wenn meine Chefin mir nicht zuhört" und zog an meinen Fingern. Irgendwann versuchte er, ein Ereignis in meiner Vergangenheit zu finden, das mich bis heute prägt. Und um das Alter zu bestimmen, in dem ich diese Erfahrung gemacht habe, sagte er Zahlen vor sich hin und zog noch ein bisschen mehr an meinen Fingern. Bei 22 gingen sie auseinander. So kamen wir darauf, dass mein latentes Unwohlsein bei der Abgabe von Texten daher rührt, dass ich mit 22 eine schlechte Note auf meine Bachelorarbeit bekommen habe (die mir bekannte Psychotherapeutin nannte das auf Nachfrage alles großen Quatsch).

Um mich zu behandeln, wandte der Coach die EMDR-Therapie an, bei der ich mit den Augen der Bewegung seines Fingers folgen sollte. EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ist eine Behandlungsmethode für traumatisierte Personen. Ich sollte mich in die Besprechung meiner Bachelorarbeit zurückversetzen und anschließend wiederholt den Fingern des Coaches folgen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich alles verstanden hatte, aber auf jeden Fall war ich geheilt.

Als ich nach Hause ging, hatte ich das Gefühl, mit sehr tiefgründigen Methoden sehr oberflächliche Probleme gelöst zu haben. Und das bringt einen irgendwie auch nicht weiter. Vielleicht muss ich aber auch nur ein bisschen warten. Denn wie mein Coach gesagt hat: 50 Prozent passieren nach dem Coaching.