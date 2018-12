Bern, Bundeshaus, Wintersession. Marcel Dobler führt in ein Sitzungszimmer neben der Wandelhalle und beugt sich gespannt vor.

DIE ZEIT: Herr Dobler, was wünschen Sie sich auf Weihnachten?

Marcel Dobler: Ich habe mir mein Weihnachtsgeschenk schon gekauft: eine Drohne. Ich möchte damit meine Kinder beim Skifahren filmen.

ZEIT: Wo haben Sie die Drohne gekauft?

Dobler: Online bei Digitec, meiner alten Firma.

ZEIT: Also nicht im Laden?

Dobler: Nein, solche Dinge kauft man anhand von technischen Spezifikationen. Ich habe viel recherchiert, Videos geschaut und mich schlau gemacht, welche Drohne die beste für mich ist.

ZEIT: Was hat die Drohne gekostet?

Dobler: 500 Franken.

ZEIT: Bei Digitec sind Sie vor fünf Jahren ausgestiegen. Dafür gehört Ihnen seit ein paar Monaten der Spielzeughändler Franz Carl Weber. Wie kam es dazu?

Dobler: Ich wurde kontaktiert und habe dann viele Gespräche geführt. Es ist für mich kein finanzielles Investment, sondern eine Herzensangelegenheit. Ich denke, ich könnte ein Retter werden.

ZEIT: Wie rettet man denn eine marode Spielwaren-Firma?

Dobler: Das Problem ist, dass die Voreigentümerin von Franz Carl Weber, eine französische Firma, nichts in Innovation investiert hat.

ZEIT: Wo ist der Handlungsbedarf am größten?

Dobler: Wir brauchen dringend ein Zentrallager.

ZEIT: Wofür?

Dobler: Wir haben 19 Filialen in der Schweiz und 30 bis 50 Lieferanten, die Waren liefern. Die Kosten für Logistik sind hoch. Mit einem Zentrallager könnten wir dort sparen. Zudem ist es eine Voraussetzung, um einen guten Online-Shop aufzubauen.

ZEIT: Wie sieht ein Franz-Carl-Weber-Geschäft in Zukunft aus?

Dobler: Um das zu entscheiden, müssen wir unsere Kunden besser verstehen. Dazu machen wir Befragungen und erheben Daten.

ZEIT: Trotzdem: Warum, denken Sie, kommen die Kunden in Ihre Läden?

Dobler: Wir haben ein besseres Sortiment als die anderen, gute Beratung, man kann seine Geschenke gratis einpacken lassen, und wir lösen Emotionen aus. Es ist ein Erlebnis, unsere Geschäfte zu besuchen.

ZEIT: Woran denken Sie?

Dobler: An die Rutschbahnen zum Beispiel, die sind in unseren Läden eine Attraktion. In meinem privaten Umfeld gehen viele Eltern, Göttis oder Tanten gemeinsam mit Kindern in den Franz Carl Weber, um anzuschauen, was sie sich wünschen.

ZEIT: Wird das auch in Zukunft so sein, wenn Sie den Online-Shop ausgebaut haben?

Dobler: Natürlich kann sich das verändern. Aber einen Teddy wollen die Kunden anfassen, bevor sie ihn kaufen. Bei einem Lego-Helikopter ist das anders. Trotzdem werden heute in der Schweiz nur fünf Prozent der Spielwaren online bestellt. Zum Vergleich: In Deutschland sind es vierzig Prozent.

ZEIT: Warum ist das so?

Dobler: Die Wege sind in der Schweiz sehr kurz, die nächste Filiale ist oft in der Nähe, und die Kaufkraft ist höher. Die Leute kommen gerne in einen Laden und bezahlen für Beratung. Die Deutschen hingegen wurden zur Geiz-ist-geil-Mentalität erzogen. Es ist für sie ein Volkssport, sehr weit zu fahren, um ein paar Euro zu sparen.