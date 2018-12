Energisch schreitet Festus Muundjua die Robert Mugabe Avenue entlang. Vorbei am Morgenverkehr der namibischen Hauptstadt Windhuk. Er ist 81 Jahre alt, doch das sieht man ihm nicht an. Ein Leben lang hat er gejoggt und geboxt. Er hat den afrikanischen Kontinent durchquert, einmal von West nach Ost, mit falschen Pässen und Bestechungsgeld. Und wenn stimmt, was er erzählt, hat er währenddessen auf Bäumen geschlafen und sich mit dem Gürtel an den Stämmen festgeschnallt, damit er nicht herunterfällt.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden